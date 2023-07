Note zwei für den Wirtschaftsstandort Landkreis Erding

Von: Nico Bauer

Teilen

Präsentieren die IHK-Umfrage (v. l.): Pressereferent Florian Reil, Regionalvorsitzender Otto Heinz und Anja Sperr (Referentin Wirtschaftspolitik). © Nico Bauer

Eine Umfrage der IHK zeigt: Die Gemütslage der Unternehmer in der Region ist gar nicht so schlecht. Die Befragten benoten den Landkreis Erding als Wirtschaftsstandort mit einer glatten Zwei. Nur jede 20. Firma plant die Betriebsverlegung oder gar Aufgabe.

Erding – Die Industrie- und Handelskammer befragt alle paar Jahre die Betriebe zum Standort, zur Situation und den Zukunftsaussichten. Im Landkreis Erding wird der Standort gut bewertet, aber der Blick nach vorne ist eher sorgenvoll.

Otto Heinz, der Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses Freising-Erding, stellte in Moosburg die Ergebnisse der Befragung vor, und diesmal hat sich der Landkreis Erding etwas verbessert. Mit der Durchschnittsnote 2,0 liegt Erding genau im oberbayernweiten Schnitt (2,0). Bei den letzten Befragungen 2019 (2,1) und 2017 (2,2) hatten die Erdinger Unternehmer den Standort etwas schlechter als diesmal beurteilt. Die Wirtschaftsregion befindet sich offenbar auf einem sehr guten Weg. Heinz betonte, dass die Umfrage angesichts der Teilnahme von 160 Betrieben aus den verschiedenen Bereichen und Kommunen repräsentativ sei.

Hinter der grundsätzlichen Bewertung des Standorts wurden in den Betrieben noch viele andere Parameter abgefragt. Erfreulich ist die niedrige Quote von 4,5 Prozent der Unternehmer, die in den nächsten Jahren eine Verlegung oder Aufgabe des Betriebs planen.

Im Vergleich dazu ist diese Quote bei den Nachbarn in Freising (12,4 Prozent) auf einem ganz anderen Niveau, und auch der oberbayerische Durchschnitt liegt immerhin bei 8,6 Prozent. Erdings Unternehmer halten der Heimat also die Treue.

Ganz ordentlich sind auch die 15,4 Prozent der Befragten, die in den Ausbau des Betriebs investieren wollen. In Oberbayern liegt hier der Durchschnitt mit 17,2 Prozent nur leicht höher. „Der Blick nach vorne ist in der Flughafen-Region eher verhalten“, sagte Heinz. Deshalb könne man in Erding mit den Stimmungslagen durchaus zufrieden sein.

Bei den Detailauswertungen der Befragung wurden das Straßennetz, die Anbindung an Fernstraßen und die Energieversorgung positiv beurteilt. Negativ bewertet man dagegen das Schienennetz, alternative Mobilitätsangebote oder die Preise für Gewerbeflächen. Die Umfrage bestätigte auch die allgemeinen Sorgen der deutschen Wirtschaft mit hohen Personalkosten, explodierenden Energiepreisen oder zu viel Bürokratie.

Heinz nannte als Beispiel die monatelange Wartezeit bei der Verlängerung eines Lkw-Führerscheins. Für Menschen, die dieses Papier brauchen, sei das oft ein großes Problem. „Die Politik bekommt von uns vernünftige, rationale Forderungen“, sagte der IHK-Regionalvorsitzende. Es brauche mehr digitale Bürokratieangebote und auch Weichenstellungen, um dem immer größeren Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Der Vorsitzende des Regionalausschusses sieht die Wünsche nach der Vier-Tage-Woche kritisch: „Wir werden eher mehr als weniger arbeiten müssen, wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen. Die Realität und der Anspruch der Menschen gehen da auseinander.“

Der Arbeitskräftemangel zeigt sich auch auf dem Ausbildungsmarkt. Aktuell sind noch fast 350 Lehrstellen im Landkreis offen. „Jetzt noch bewerben zahlt sich aus“, sagte Heinz. Nach Daten der Bundesagentur für Arbeit von Ende Juni stehen den freien Ausbildungsplätzen 155 als unversorgt gemeldete Bewerber gegenüber, teilt die IHK mit. Rein rechnerisch kommen im Landkreis damit auf jeden unversorgten Jugendlichen 2,2 freie Lehrstellen.

Die IHK steht für rund 60 Prozent aller Ausbildungsverhältnisse. „Die Ausbildung der Arbeitskräfte von morgen im eigenen Betrieb ist die beste Investition in die Zukunft“, erklärte Heinz. Das Versprechen der Ausbildung gelte nach wie vor: „Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger erhalten durch sie Top-Aufstiegschancen und Teilhabe am wirtschaftlichen Erfolg unserer Region.“ Umso wichtiger sei es, dass alle unversorgten oder noch zögerlichen Schulabgänger jetzt die Gelegenheit nutzen, im September durchzustarten: „Bewerben lohnt sich auf alle Fälle noch – und wird sich auszahlen.“

Der IHK-Vizepräsident warnt: „Ohne gut ausgebildeten Fach- und Arbeitskräftenachwuchs wird sich der schon jetzt bedenkliche Personalmangel noch weiter zuspitzen.“ Die großen Herausforderungen unserer Zeit wie Energiewende, Wohnraum-Offensive, Digitalisierung und Klimaneutralität würden sich letztendlich nicht bewältigen lassen.

Für ganz Oberbayern verzeichnete die IHK für München und Oberbayern im ersten Halbjahr eine positive Entwicklung bei den Ausbildungszahlen: Bis Ende Juni wurden rund 9100 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge im IHK-Bereich registriert, ein Plus von 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im Landkreis Erding gibt es 185 IHK-Ausbildungsbetriebe.