Novavax-Impfstoff für alle freigegeben

Corona-Stand am 10. März 2022

Von Timo Aichele schließen

Mit dem Protein-Impfstoff von Novavax sollten Zweifler angelockt werden. Auch in Erding war das Interesse gering, deswegen gibt es jetzt keine Priorisierung mehr.

Erding - Hunderte neuer Corona-Infektionen pro Tag lassen die Inzidenz im Landkreis Erding weiter steigen. Für Donnerstag meldet das Landratsamt Erding 571 Fälle, vor einer Woche waren es noch 229 gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz auf 100 000 Einwohner beträgt nach offiziellen Angaben des Robert-Koch-Instituts 1962,0, nach 1679,7 am Mittwoch.

Das Alter der neu Infizierten liegt zwischen einem und 85 Jahren, Die Zahl der bestätigten Fälle steigt damit auf 38 038. Die Zahl der Genesenen beträgt 34 119. Damit gelten derzeit 3753 Menschen als infiziert. In Quarantäne befinden sich aktuell 4156 Personen.

Auch im Klinikum Erding steigt die Zahl der Patienten mit einer Corona-Infektion. Am Donnerstag sind es 31, von denen zwei mit einer Covid-Erkrankung auf der Intensivstation liegen. Ein Patient muss beatmet werden. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit verzeichnet in den vergangenen sieben Tagen in Bayern 820 hospitalisierte Corona-Fälle und 382 Covid-19-Erkrankte auf Intensivstation.

Insgesamt sind 245 551 Impfungen im Landkreis Erding verabreicht worden. Am Mittwoch waren es 112. 97 400 Menschen im Landkreis sind vollständig geimpft (70,6 %; über Zwölfjährige 78,9 %). 58 100 Menschen haben eine Auffrischungsimpfung erhalten. Der Impfstoff Novavax, der bisher bevorzugt an von der Impfpflicht betroffene Mitarbeiter im Pflegebereich vergeben wurde, ist nun für alle Impfwilligen freigegeben. Eine Priorisierung findet nicht mehr statt.

Die neu Infizierten kommen am Donnerstag aus Erding (149), Dorfen (76), Taufkirchen (50), Moosinning (34), Bockhorn (30), Oberding (20), Neuching (18), Isen (17), Wörth (17), Pastetten (16), St. Wolfgang (16), Fraunberg (14), Wartenberg (14), Finsing (13), Berglern (12), Forstern (12), Ottenhofen (11), Eitting (10), Kirchberg (9), Inning am Holz (8), Langenpreising (8), Walpertskirchen (5), Buch am Buchrain (3), Hohenpolding (3), Lengdorf (3) und Steinkirchen (3).