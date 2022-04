Erding nun doch beim Pflegekrisendienst

Stadt wird Mitglied in Landkreisangebot – Jetzt 17 Kommunen dabei – Personalsuche

Gut ein Jahr, nachdem der Pflegekrisendienst im Landkreis gestartet ist, wird auch die Stadt Erding Mitglied.

Erding - Damit gehören dem Dienst nun 17 Kommunen an. „Viele nehmen die Versorgungslücke erst dann ernst, wenn sie eintritt“, sagte OB Max Gotz (CSU) am Dienstag im Verwaltungs- und Finanzausschuss und räumte ein: „Wir sind in Erding lange Zeit davon ausgegangen, dass die Nachbarschaftshilfe so eine Versorgungslücke bereits schließen würde. Diese Annahme war aber falsch.“



Sybille Müller, die beim BRK den Pflegekrisendienst leitet, Katrin Neueder vom Landratsamt und BRK-Kreischef Jürgen Loher stellten das Angebot nochmals vor. Dass der Bedarf in Erding da ist, zeigten die Zahlen, die Neueder präsentierte. Der Pflegekrisendienst ist als niederschwelliges Angebot am 1. Februar 2021 gestartet. 92 Einsätze habe es seitdem gegeben, Stand 31. März seien bislang 198 Anrufe eingegangen, davon 69 aus Nicht-Mitgliedsgemeinden. „Rund 60 Anrufe kamen allein aus dem Stadtgebiet“, betonte Neueder und erklärte, dass man auch diesen Anrufern geholfen habe, etwa durch Vermittlung von Beratungsangeboten.



Müller schilderte, dass sich in der Corona-Zeit vermehrt Menschen gemeldet hätten, die sich aufgrund einer Infektion nicht um ihre Angehörigen kümmern, aber so schnell keinen ambulanten Pflegedienst finden konnten. Auch in solchen Fällen unterstütze man unbürokratisch und kostenlos – an maximal fünf Tagen, in Notfällen auch für ein, zwei Tage mehr. „Wir lassen niemanden im Regen stehen“, betonte Müller. Außerdem arbeite man eng mit den Nachbarschaftshilfen und dem Pflegestützpunkt zusammen.



Nach den Worten Müllers soll das Angebot helfen, eine „große Versorgungslücke in der ambulanten Pflege“ zu schließen. Im Landkreis seien Tages- und Kurzzeitpflege, aber auch Plätze bei ambulanten Pflegediensten grundsätzlich „sehr rar. Es gibt lange Wartezeiten, Patienten werden abgelehnt oder Versorgungsverträge gekündigt, weil keine Mitarbeiter da sind“, so Müller, die zugeben musste, dass dieses Problem auch den Pflegekrisendienst treffen könne.



Denn Cornelia Ermeier (Grüne) hatte sich erkundigt, ob der Dienst, der auch am Wochenende im Einsatz ist, es personell abdecken könne, wenn der Bedarf mehr werde. „Im Moment ist es gut durchführbar“, sagte Müller, „aber ich sehe schon die Tendenz, dass wir mehr Personal brauchen“. Es seien bereits Stellen ausgeschrieben, jedoch brauche man dringend Fachpflegekräfte, keine Hilfskräfte.



Für Rainer Mehringer (FW) wäre eine Beteiligung „sehr gut angelegtes Geld“. Janine Krzizok (CSU) meinte, der Bedarf sei offensichtlich da. Und Benedikt Hoigt (FW) wollte wissen, ob auch mehrsprachig geholfen werden könne. Laut Müller war das bisher noch kein Thema, man wolle die Anregung aber gerne aufgreifen.



Finanziert wird der Pflegekrisendienst über den Landkreis und die Mitgliedsgemeinden, die je einen Euro pro Einwohner und Jahr beisteuern – für Erding wären es um die 38 000 Euro. Gotz betonte, dass es sich um eine freiwillige Leistung handle, und verwies darauf, dass die Kostenträger stärker in die Pflicht genommen werden müssten. Dennoch wolle man sich beteiligen. Die Verwaltung wurde einstimmig beauftragt, einen „Vorschlag für die Mitwirkung der Stadt“ zu erarbeiten, gegebenenfalls über die durch sie verwalteten Stiftungen.

