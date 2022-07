Nun doch Kampfkandidatur bei BBV: Hamburger fordert Maier heraus

Von: Timo Aichele

Die Alternative: BBV-Kreisobmann Jakob Maier (l.) bekommt es am Montag mit seinem Vize Michael Hamburger als Gegenkandidat zu tun. © Moritz/Archiv

Es wird spannend in der Ortsobmännerversammlung des Bayerischen Bauernverbands am Montagabend. Kreisobmann Jakob Maier wird von Vize Michael Hamburger herausgefordert. Dieser hatte noch kürzlich gesagt, dass er das Spitzenamt gar nicht wolle.

Erding - Noch am Freitag hatte Michael Hamburger, Vize-Kreisvorsitzender des Bayerischen Bauernverbands, gegenüber unserer Zeitung erklärt, dass er nicht fürs Spitzenamt kandidieren will. Jetzt die Kehrtwende – am Sonntag verkündetet der 44-Jährige aus Buch via Facebook: „Ich habe mich nach reiflicher Überlegung dazu entschieden, mich zur Wahl als Kreisobmann des Kreisverbandes Erding des Bayerischen Bauernverbandes zu stellen.“ Im Erdinger Anzeiger „finde ich mich falsch wiedergegeben“.

Es wird also spannend bei der Ortsobmännerversammlung am Montagabend in Riedersheim. Es läuft auf eine Kampfkandidatur zwischen CSU-Mitglied Hamburger und dem zuweilen mit progressiven Thesen auftretenden amtierenden Kreisobmann Jakob Maier hinaus.



Die Sozialen Medien sind Hamburgers Sprachrohr. Die Facebook-Gruppe „Landwirtschaft im Landkreis Erding“ nutzt der 44-Jährige wie eine Standesvertretung mit demokratisch nicht legitimierten Strukturen, verschickt Pressemitteilungen und organisiert Veranstaltungen. Auf Facebook schreibt Hamburger nun, dass das im EA erwähnte „angespannte Verhältnis“ zu Maier aus seiner Sicht „aus den unterschiedlichen Werten, die wir vertreten“ resultiere. Für die politische Interessenvertretung der BBV- Mitglieder solle jeder seine Kontakte einbringen, findet der Bucher. „Dabei darf es keine Rolle spielen, ob diese, wie in meinem Fall zur CSU oder im Fall von Maier zu den Grünen bestehen.“ Der Kreisobmann hatte zwar kürzlich Grünen-MdL Ludwig Hartmann als Redner zum Kreisbauerntag eingeladen. Im Interview mit der Heimatzeitung gab er dem grünen Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir dagegen eine Fünf.