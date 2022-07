Mandatsträger: Zu wenig Interesse an öffentlichen Veranstaltungen?

Von: Veronika Macht, Hans Moritz

100 Jahre Kriegerdenkmal Forstern (3).JPG © Vroni Macht

Spärlich besucht war eine Gedenkveranstaltung der Krieger- und Reservistenkameradschaft Forstern. Auch in der Stadt Erding gibt es Kritik an der Beteiligung von Mandatsträgern.

Forstern/Erding – Der Besuch der Gedenkveranstaltung anlässlich „100 Jahre Kriegerdenkmal Forstern“ war sehr überschaubar. Im Gemeinderat am Dienstag danach sprach Stefan Ganghofer, CSU-Rat und Vorsitzender der Krieger- und Reservistenkameradschaft, das Thema nochmals an.

„Die Beteiligung war wirklich ernüchternd“, sagte Ganghofer. Die Bürger habe man an einer Hand abzählen können, „und bei den Vertretern der Gemeinde war es nicht viel besser“. Dabei sei es eher eine Gemeinde- als eine Vereinsveranstaltung gewesen. „Wir waren enttäuscht, weil die Beteiligung so schlecht war“, gab Ganghofer zu. Die Arbeit im Verein an sich mache Spaß – aber nicht, „wenn man sieht, dass es keinen interessiert“.

Er wolle durchaus darauf hinweisen: Wenn es den Kriegerverein in Forstern nicht gebe, müsse sich die Gemeinde ums Kriegerdenkmal kümmern. Dies wolle er seinen Ratskollegen mitgeben,

Rainer Streu (AWG) meinte, die Friedensarbeit zeichne den Forsterner Verein aus. „Ich glaube, man muss zu dem Thema wieder mehr in der Schule leisten und die Schüler einbinden, um es wieder mehr in die Köpfe zu bekommen“, sagte der Bürgermeister. Er könne die Verärgerung verstehen. Aber das Problem hätten viele Vereine, und letztlich müsse jeder für sich selbst entscheiden, welche Veranstaltung er besucht.

Erdings OB Gotz: „Wäre schön, wenn Veranstaltungen von mehr Stadträten besucht würden“

Mit Blick auf die Beteiligung von Mandatsträgern hatte sich vorigen Donnerstag im Erdinger Stadtrat auch OB Max Gotz (CSU) geäußert: „Ich höre es immer wieder von Bürgern, und mir fällt es auch selbst auf: Es wäre schön, wenn Veranstaltungen von mehr Stadträten besucht würden.“

Er sehe das Mandat nicht nur darin, den Stadtrat und die Ausschüsse zu besuchen, sondern auch Veranstaltungen. Es komme in der Öffentlichkeit sehr schlecht an, wenn sich die Politik nicht zeige. Die Fraktionen könnten sich ja absprechen, wen sie schicken. Er sagte das vor dem Hintergrund des Stadtteilfests in Klettham-Nord am Samstag, 23. Juli.

