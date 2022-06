Gotz: Siedlungsstrukturen bewahren

Von: Hans Moritz

Ein typisches Beispiel für Nachverdichtung ist die Baustelle an der Alten Römerstraße/St.-Sebastian-Straße in Langengeisling. Früher stand hier ein Bauernhof. © Hans Moritz

Erdings Oberbürgermeister Max Gotz (CSU) ist ob der aktuellen Bauentwicklung besorgt.

Erding - In der Bürgerversammlung in Langengeisling sagte er: „Es ist eine fatale Spirale: Es ziehen vor allem die neu nach Erding, die es sich leisten können. Viele die bleiben willen, tun sich schwer mit eigenem Immobilienbesitz schwer, wenn sie nicht ein Grundstück oder Geld der Eltern haben.“ Die Folge: Viele müssten notgedrungen wegziehen.



Angesichts der derzeit vielen Nachverdichtungsprojekte in allen Stadtteilen mahnte Gotz: „Wir müssen darauf achten, unsere gewachsenen Siedlungsstrukturen zu erhalten.“ Damit meinte er auch die dörflichen Ortsteile wie Altham und Eichenkofen.



In diesem Zusammenhang blickte er nach Siglfing, wo der Stadtrat eine Ortsabrundungssatzung erlassen hatte, um zusätzliches Baurecht zu schaffen. „Hinterher sind die Eingesessenen gekommen und haben geklagt, wie sich ihr Dorf verändert habe.“ Die enorme Nachverdichtung, so der OB weiter, „hat Auswirkungen auf die Nachbarschaft und die Gesellschaft“.



Für ihn steht fest: „Mehr bauen senkt die Preise nicht.“ Das könne man in Poing sehen, wo ganze Siedlungen aus dem Boden gestampft worden seien und die Preise dennoch stiegen. Für ihn eines der größten Probleme: „Bei den niedrigen Zinsen sind Immobilien eine beliebte Anlageform, weil die Leute lieber zu überteuerten Preisen kaufen als Negativzinsen zu zahlen.“ Hinzu kämen die hohen Baustoffpreise.



Weiter betonte er, die Stadt habe die Entwicklung „nicht federführend in der Hand“. Baurecht könne der Stadtrat nicht verwehren. Umso mehr komme es auf die Vernunft der Grundbesitzer an, so Gotz im FCL-Sportpark. ham