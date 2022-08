Drei Schläge, kein Spritzer

Von: Hans Moritz

Teilen

Souverän angezapft: OB Max Gotz füllte die ersten Krüge und reichte sie an die Stadträte Burkhard Köppen, Petra Bauernfeind, Helga Stieglmeier und Harry Seeholzer (verdeckt), Festwirt Klaus Richter, Andreas Brenninger (Brauerei), Landrat Martin Bayerstorfer, Weißbräu-Inhaber Werner Brombach und Stadtpfarrer Martin Garmaier (v. l.) weiter. © Hans Moritz

Drei Jahre lang konnte Max Gotz kein Bierfass anstechen. Dennoch hatte es am Freitag den Anschein, als hätte der Erdinger Oberbürgermeister nichts anderes getan: Souverän zapfte er mit drei Schlägen im Stiftungszelt das erste Fass an und eröffnete damit das 80. Herbstfest. Kein Tropfen ging daneben.

Erding - Aber auch die Erdinger haben das Feiern offensichtlich nicht verlernt. Schon zum Bierausschank auf dem Schrannenplatz kamen so viele Menschen, die meisten in Tracht, als wäre das Herbstfest pandemiebedingt nie weg gewesen. Mitten drin: Weißbräu-Inhaber Werner Brombach, sichtlich erfreut, dass sein Gerstensaft wieder ungehindert fließen kann. Hände schütteln wollte er freilich nicht: „Wir müssen scho no a bissl vorsichtig sein“, beschied er den vielen Menschen, die das Gespräch mit ihm suchten. Musik erklang aus vier Ecken des Schrannenplatzes – von der Stadtkapelle Erding, den Blaskapellen Isen und Moosinning sowie den „Wild Eagles“, der Bierzeltformation einer Musikkapelle aus Oberostendorf im Allgäu.



Kurz nach 16 Uhr setzte sich der prächtige Festzug in Bewegung – mit den beiden wunderschön geschmückten Brauereigespannen, Gotz und den Mitgliedern des Volksfestausschusses vorneweg sowie den Bedienungen beider Zelte. Gesäumt wurde der Auszug über Lange Zeile und Anton-Bruckner-Straße zum Festplatz von hunderten Zuschauern, die fröhlich Applaus spendeten.



Einmal übers Festgelände, marschierte der Tross ins Stiftungszelt. Dort stand bereits der erste Banzen Festbier auf der Bühne. Punkt 16.30 Uhr rief Gotz ins Publikum: „Ozapft is, auf ein friedliches Herbstfest.“



Das war zugleich der Startschuss für die Bedienungen und die Schausteller – das Bier floss in Strömen. Binnen weniger Minuten schwebte der volksfestypische Klangteppich über dem Platz, die Fahrgeschäfte begannen sich zu drehen, an den Bars bildeten sich sofort Trauben.



Besser hätte die Wiederkehr des Herbstfestes nach den Corona-Absagen 2020 und 2021 nicht verlaufen können: ein weißblauer Himmel und 26 Grad, die dem einen oder anderen freilich recht schnell die ersten Schweißperlen auf die Stirn trieben. Kurz vor dem Auftakt war über Erding zwar Donnergrollen zu hören gewesen, das Gewitter schien aber gemerkt zu haben, dass es in diesem Moment alles andere als erwünscht war.



Gleich am ersten Abend war das Weißbräuzelt brechend voll, denn die Band Tetrapack spielte auf. Am Samstag folgt hier um 14 Uhr der Gewichtheber-Vergleichskampf des TSV Erding. Am Sonntag findet ab 9 Uhr die Schafkopfmeisterschaft des Erdinger/Dorfener Anzeiger im Stiftungszelt statt. Und am Montag, 29. August, ist ab 13 Uhr zum einen der Senioren-, zum anderen der Familientag mit ermäßigten Fahrpreisen.



Für die Sicherheit der Besucher sorgen die Polizei mit ihrer Herbstfestwache, die Sanitätsstation des BRK und ein Securitydienst.

ham