Bauernfeind tritt erneut gegen Gotz an

Für die Oberbürgermeisterwahl am 15. März in Erding gibt es einen zweiten Kandidaten - eine Frau. Für die Freien Wähler geht erneut Petra Bauernfeind ins Rennen.

Erding – Es ist das vierte Duell Gotz gegen Bauernfeind. 1996 und 2002 ist Max Gotz als Bürgermeister-Kandidat Amtsinhaber Karl-Heinz Bauernfeind unterlegen. 2014 forderte dessen Gattin Petra Bauernfeind den 2008 gewählten Gotz heraus – und verlor mit 22 Prozent der Stimmen. Im März 2020 unternimmt die 49-Jährige den zweiten Anlauf. „Wir wollen dem Wähler in erster Linie eine personelle Alternative bieten“, erklärte sie im Gespräch mit unserer Zeitung.

Und die Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe erhofft sich mit FW-Ortschef Benedikt Hoigt eine Sogwirkung für die 40-köpfige Liste. Derzeit sind die FW mit sechs Räten im Stadtrat vertreten. „Wir erhoffen uns schon einige Mandate mehr“, sagt Hoigt. Der Parteiname FW könnte dabei behilflich sein. Seit 2015 heißt man nicht mehr UWE (Unabhängige Wählervereinigung Erding). „Gerade in einer Stadt mit viel Zuzug konnten Neubürger mit UWE nicht viel anfangen“, sagt Hoigt. Vielleicht hilft es in Erding auch, dass die Freien Wähler im Landtag mittlerweile neben der CSU Regierungspartei sind.

Erding Jetzt wollte keine gemeinsame Liste

Gescheitert sind indes Bemühungen, FW und Erding Jetzt zu einem überparteilichen Bündnis zu verschmelzen, um sich nicht gegenseitig die Wähler abzujagen. „Zu Beginn der Amtsperiode gab es eine Zusammenarbeit. Wir haben eine gemeinsame Liste angeboten und wären auch zu Abstrichen bereit gewesen“, sagt Hoigt. Doch Erding Jetzt sei darauf nicht eingegangen. Laut Hoigt lag das an „Einzelpersonen“. Damit kann nur Listengründer und Fraktionschef Hans Egger gemeint sein. Auch Erding Jetzt will dem Vernehmen nach mit einem OB-Kandidaten aufwarten.

Der schwierigste Gegner sitzt noch nicht einmal im Stadtrat – die AfD. „Wir stehen auch dafür, einen Rechtsruck zu verhindern, den ich für sehr gefährlich erachte“, so Hoigt. Dennoch befürchtet er, dass die AfD vier bis sechs Mandate, also 10 bis 15 Prozent der Stimmen, holt. „Das ist in etwa das Potenzial, das wir in Erding bei der Land- und Bundestagswahl gesehen haben.“ „Wir hoffen, dass das nicht zu unseren Lasten geht“, schiebt Bauernfeind hinterher.

Bauernfeind: Soziale Frage stärker betonen

Ihr ist klar, dass die Entscheidungen im Stadtrat zumeist einstimmig fallen, dennoch präsentiert sie sich als Alternative zu Gotz. „Ich möchte die soziale Frage stärker beleuchten. Das kommt mir oft zu kurz.“ Es gebe zu wenig Angebote und Unterstützung für Einkommensschwache.

Auch bei der Schaffung bezahlbaren Wohnraums dürfe man nicht nachlassen. „Der Thermengarten darf erst der Anfang sein“, erklärt sie in Anspielung auf das Engagement der Landkreis-Wohnungsbaugesellschaft, der Baugenossenschaft und der Oberbayerischen Heimstätte.

Festhalten an der Nordumfahrung

Eine Oberbürgermeisterin Bauernfeind würde nicht an der Nordumfahrung rütteln, gleichwohl ihr eine stadtfernere Trasse lieber gewesen wäre. „Aber hier gibt es klare Beschlüsse, die es umzusetzen gilt.“ Dies gelte ungeachtet der Tatsache, dass FW-Landratskandidat Hans Schreiner gegen die Trasse ist. Sie befürchtet jedoch, dass angesichts der Zunahme des Verkehrs „der Entlastungseffekt in Erding nur gering ausfallen könnte“.

Für Bauernfeind ist der S-Bahn-Ringschluss das Top-Thema. „Nur eine gute Schienenanbindung wird Erding helfen.“ Deswegen unterstütze sie alles, was in diese Richtung gehe. Die FW stehen auch für eine größtmögliche Förderung des Ehrenamts. „Gute Bedingungen sind Ehrenamtlichen wichtiger als ein Biermarkerl“, sagt sie.

Nominiert wird Bauernfeind Ende Oktober, gleichzeitig mit der Listenaufstellung. Die Kandidatensuche läuft. Hoigt will es als Vorsitzender endlich in den Stadtrat schaffen. Nicht mehr antreten wird Johanna Heindl. Rainer Mehringer, Jürgen Beil und Hans Fehlberger bewerben sich erneut, Josef Hochholzer hat sich noch nicht entschieden.