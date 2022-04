Obdachlosenunterkunft: Wenn Bilder lügen

Auf Facebook Vorwürfe wegen unhaltbarer Zustände, dabei hat die Stadt das Objekt längst saniert

Von Hans Moritz

Facebook ist oft weniger ein „soziales“ Netzwerk, sondern ein öffentlicher Pranger. Das hat nun die Stadt Erding mit ihrer Obdachlosenunterkunft an der Wartenberger Straße zu spüren bekommen.

Erding - Eric Stauch von der Wohnungsverwaltung im Rathaus berichtete im Stadtrat, dass man in der Erding-Facebookgruppe unlängst mit Schmähkritik über die Zustände dort überzogen worden sei – größtenteils unberechtigt. Dazu wurden Fotos veröffentlicht, die eine völlig verdreckte und verwahrloste Unterkunft zeigen.



Stauch versicherte: „Diese Bilder müssen schon älter sein, wir haben die Unterkunft, vor allem die Böden erneuert.“ Das sei im Oktober gewesen. Zudem gebe es jetzt eine Flüssiggasversorgung.



Er ging auf die Vorwürfe auf Facebook ein. Es stimme, dass man keine Reinigungsmittel zur Verfügung stelle – „weil alle vier Wochen eine Reinigungsfirma kommt.“ Falsch sei, dass es keine Kochmöglichkeiten gebe. „Die Holzöfen in denen sogar Müll verbrannt wurde, werden soeben durch Gasöfen und Elektrokochplatten ersetzt.“



Zudem wurde sich beschwert, warum die Bewohner nicht dreimal täglich mit Essen beliefert würden. Dazu erklärte Stauch: „Wir haben es hier nicht mit Mittellosen zu tun, alle verfügen über Grundsicherung.“ Die Bewohner hätten keinerlei Anspruch, verköstigt zu werden.



Schwer wog auch der Vorwurf, die Stadt hätte eine Schwangere an der Wartenberger Straße untergebracht. „Das ist definitiv nicht der Fall. Für eine Schwangere hätten wir andere Möglichkeiten, gegebenenfalls ein Hotelzimmer.“



OB Max Gotz stärkte Stauch den Rücken: Zur Erwartungshaltung merkte er: „Das artet schon manchmal aus.“ Die Stadt habe den Standard dort „gewaltig gehoben“. Was die Reinlichkeit betrifft, meinte Gotz: „Es ist schon erwartbar, dass die Bewohner die Unterkunft selbst sauber halten.“ Zudem verwies er auf die steigende Zahl an Einfachstwohnungen, zuletzt der Neubau in St. Paul. Man müsse sich keine Versäumnisse vorhalten lassen.



Ein Obdachloser erhebt in einer Mail an unsere Zeitung ebenfalls schwere Vorwürfe wegen des Zustands der Unterkunft nördlich des Fliegerhorsts. Er sollte dort im Juni 2021 untergebracht werden, habe es aber aufgrund der Bedingungen vorgezogen, lieber auf der Straße zu schlafen. Sogar ein Sozialverband habe ihm abgeraten, dort hinzugehen. Der Mail-Autor gibt an, an Rheuma zu leiden. Seine Ärztin habe ihm bescheinigt, dass dieses Quartier schädlich für seine Gesundheit sei. Dennoch habe ihm die Stadt nur dieses angeboten. Im Juli 2021 sei er dann aber doch dort eingezogen. Er bestätigt den Facebook-Eintrag über den erbärmlichen Zustand dort. Prompt habe sich seine Krankheit verschlechtert. Die Mail erreichte die Redaktion aber erst im März – als längst saniert war. ham