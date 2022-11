Wumms auf dem Erdinger Wohnungsmarkt

Von: Hans Moritz

Erste Mieterin ist die Familie von Isabelle Kaiser, hier mit Geschäftsführer Michael Zaigler, OB Max Gotz und Bezirkstagstagpräsident Josef Mederer (v. r.). Sie erhielt den symbolischen Schlüssel. © Hans Moritz

Kräftiger Schluck aus der Pulle auf dem angespannten Erdinger Wohnungsmarkt: Die Oberbayerische Heimstätte (OH), eine Tochter des Bezirks Oberbayern, hat im Thermengarten in Altenerding das nächste große Bauprojekt vollendet.

Erding - 24 der 86 Wohnungen mit einer Gesamtfläche von 5500 Quadratmetern an der Theresia-Gerhardinger-Straße werden bis Ende des Jahres bezogen, die restlichen folgen im Frühjahr 2023. Damit ist in der Siedlung nur noch ein Baufeld frei. Insgesamt sind hier binnen weniger Jahre über 200 Wohneinheiten entstanden, darunter auch mehr als 70 Sozialwohnungen.



Am Donnerstag fand die offizielle Schlüsselübergabe an die erste Mieterin statt: Isabelle Kaiser mit ihrem Mann und den beiden Kindern (1/4). Aus Thüringen stammend, lebt die Familie seit 2012 in Erding, für sie ist es die dritte Mietwohnung der OH.



Das Projekt ist ein gelungenes Beispiel, wie man auch im Münchner Speckgürtel noch zu einigermaßen erträglichen Preisen bauen kann. Das Areal gehört der Stadt, die mit der OH einen Erbbauvertrag über 99 Jahre geschlossen hat. Der Quadratmeter Grund kostete 300 Euro. 27 Wohnungen sind barrierefrei. Für 20 Prozent hat sich die Stadt ein Belegungsrecht gesichert. Der Quadratmeter-Mietpreis liegt laut Oberbürgermeister Max Gotz bei etwa elf Euro.



Die OH vermietet ihre Wohnungen – sie haben zwischen zwei und vier Zimmer mit Balkon beziehungsweise Terrasse oder gar Gartenanteil sowie Glasfaseranschluss – auf dem freien Markt und orientiert sich dabei am Erdinger Mietspiegel.



In kaum einer anderen oberbayerischen Stadt engagieren sich OH und Bezirk so intensiv wie in Erding. Über 900 der 6000 OH-Wohnungen liegen hier. Erst kürzlich sind über 100 Einheiten an der Friedrich-/Reinholdstraße in Klettham-Nord in die Vermietung gegangen.



Realisiert wurde der Dreispänner mit vier Geschossen im Thermengarten vom Generalunternehmer Guggenberger aus der Oberpfalz nach Plänen des Münchner Architekten Werner Zeitler.



Bezirkstagspräsident Josef Mederer sagte, Stadt und Bezirk hätten hier Verantwortung übernommen und „mit das Wichtigste geschaffen, was Menschen brauchen, nämlich Wohnraum“. Die OH sei nicht an maximalem Gewinn orientiert, sondern sehe sich in sozialer Verantwortung. Er könne sich weitere Wohnbauprojekte in Erding vorstellen, zumal man mit der Stadt sehr gut zusammenarbeite.



Gotz sagte, hier könne man die Notwendigkeit städtischer Grundstücksbevorratung sehen. Er ist überzeugt: „Der Druck auf den Wohnungsmarkt wird nicht geringer werden.“ Deshalb appellierte er an Freistaat und Bund: „Lasst uns Kommunen einfach machen.“ Denn sie wüssten am besten, wie man der Wohnungsnot entgegentrete – und es auch täten. „Dazu gehört aber auch, dass der Gesetzgeber nicht immer noch mehr Vorgaben macht.“ Das verteure das Bauen. Man habe sich bewusst für vier Geschosse entschieden – um Fläche zu sparen.



Familie Kaiser wünschte er, „dass Sie sich hier wohlfühlen“. Davon sei er überzeugt, denn das Quartier überzeuge durch seine Vielfalt. ham