Erdings OB Gotz: „Wir sind restlos ausgereizt“

Von: Gabi Zierz

Will in den Bezirkstag: Erdings OB Max Gotz (r.) kandidiert am 8. Oktober für die CSU. Er sprach in seiner Rede auch Landes- und Bundesthemen an. © Peter Bauersachs

Beim Politischen Aschermittwoch der CSU hat Erdings OB Max Gotz die Bundesregierung für die fehlende Unterstützung bei der Flüchtlingsunterbringung scharf kritisiert.

Erding – Im Jahr der Landtags- und Bezirkstagswahl hat die CSU Erding nach langer Zeit erstmals wieder zum Politischen Aschermittwoch geladen. Gut 30 Parteifreunde kamen in den Saal des Erdinger Weißbräu. Dort sprach OB Max Gotz, der am 8. Oktober als Direktkandidat seiner Partei um den Einzug in den Bezirkstag kämpft.

Von der Fliegerhorst-Konversion bis zum Ukraine-Krieg reichten die Themen. Bei allen Krisen und Problemen im Land sowie weltweit stellte Gotz am Ende seiner gut einstündigen Rede fest: „Wir sollten nicht zu den Jammerern zählen und nur schlecht reden, sondern die Chancen sehen und den Menschen Orientierung geben.“

Dass dies nur mit einer starken CSU möglich sei, hatte eingangs Janine Altheimer betont: „Diese bürgerliche Regierung gilt es im Oktober zu verteidigen, als Gegenentwurf zu Berlin“, sagte die CSU-Ortsvorsitzende. Wie später Gotz kritisierte sie die Änderung der Erbschaftssteuer, die vor allem Immobilieneigentümer trifft. „Sie kann so nicht bleiben, zumindest die Freibeträge müssen angepasst werden.“ Der OB sprach sogar von einer „kalten Enteignung“ bei Betriebsübergaben. Es sei richtig, dass die bayerische Staatsregierung Klage eingereicht habe.

Gotz ging auf die vielen Aufgaben des Bezirks ein, der unter anderem für mehr als 120 Kliniken, Kulturpolitik und auch Wohnen zuständig sei. Das sehe man besonders in Erding, wo die Oberbayerische Heimstätte – eine 100-prozentige Tochter des Bezirks – mehr als 1000 Wohnungen habe.

Zum Ukraine-Krieg sagte Gotz, eine gemeinsame Sprache der NATO sei wichtig. „Es ist kein Konflikt Russland gegen Ukraine, sondern freie Welt gegen eine politische Ordnung, die wir nicht haben wollen.“ Besonders betroffen gemacht habe ihn Putins Rede, in der „dieser Verbrecher“ das christliche Werteverständnis in Anspruch nehme.

Die Bundesregierung stehe vor extrem schwierigen Entscheidungslagen, deshalb sei er bei der harschen Kritik nicht dabei. Für eine Breitseite reichte es aber doch: „Die einzige Partei, die sich weglügt, ist die SPD.“

Bei der Flüchtlingsunterbringung warf Gotz dem Bund vor, die Kommunen allein zu lassen. „Bisher haben wir es gut geschafft, aber nicht mehr lange. Wir sind restlos ausgereizt.“ Und der Bund sei nicht in der Lage, im Fliegerhorst temporär genutzte Unterkünfte zu schaffen. Diese Politik sei träge und uneinsichtig. Dafür kündigte Gotz an, dass in der Stadt eine weitere große Unterkunft gebaut werde. Das habe er dem Landrat zugesagt. Denn jeden zweiten Montag komme ein Bus voller Flüchtlinge am Landratsamt an.

Ein weiteres Stadtthema schnitt Gotz an. So betonte er: „Der S-Bahn-Ringschluss ist nicht mit der Konversion des Fliegerhorsts verknüpft.“ Der Planfeststellungsbeschluss beinhalte sämtliche Flächen für den Bahnhof inklusive Straßen. „Augenblicklich sind wir dabei, Abstimmungen herbeizuführen“, was die Eigentumsverhältnisse beim mehrgeschossigen Verknüpfungsbahnhof betrifft. Es sei eine schwierige Aufgabe, er sei aber zuversichtlich.

Als Schwachstellen in der bayerischen Staatsregierung hat Gotz die Freien Wähler ausgemacht, allen voran Kultusminister Michael Piazolo. „Viele Lehrer macht die Untätigkeit des Ministers sprachlos“, sagte er. Auch viele Eltern seien verunsichert. Der Minister sei der Krise nicht Herr geworden und in der Pandemie für Beschaffungen verantwortlich, „von denen ein Großteil originalverpackt bei uns herumliegt“. Es könne auch nicht sein, dass 40 Prozent der Lehrer nur Teilzeit arbeiten: „Das können wir uns nicht leisten.“

Überhaupt „werden wir von viel zu vielen regiert, die weder einen Studien- noch einen Berufsabschluss haben“, kritisierte Gotz, ohne Namen zu nennen. Er, selbst Gerbermeister, sei auch der Ansicht, dass in Deutschland der Fokus stärker aufs Handwerk gelegt werden müsse, nicht nur wegen des Fachkräftemangels, sondern auch wegen der vielen Übertritte aufs Gymnasium, denn: „Uns hilft alles Studieren nichts, wenn es keine Praktiker gibt, die es umsetzen.“ Ein wichtiger Schritt sei deshalb die Entscheidung, die Meisterausbildung in Bayern ab 2024 gebührenfrei zu machen.

Auch die „fürchterliche Entwicklung der Bundesfinanzen“, bei denen aus Schulden Sondervermögen wird und die Folgen bis in die Kommunen habe, sowie die Inflation („Gift für Gesellschaft und Unternehmen“) sprach Gotz an.