ÖDP erstmals mit Doppelspitze

Von: Hans Moritz

Wählen mit 16: Dafür ist der neue ÖDP-Vorstand (v. l.) Helmut Trinkberger, Felix Mayr, Eva Döllel, Georg Gschlößl, Wolfgang Reiter und Josephine Arnold. © ÖDP Erding

Die Erdinger ÖDP verfügt jetzt über zwei Vorsitzende und orientiert sich dabei an der neuen Satzung der ÖDP Bayern. In der Hauptversammlung wurden gleichberechtigt Felix Mayr und Eva-Maria Döllel gewählt.

Erding - Den Vorstand komplett machen die fünf Beisitzer Christina Treffler, Helmut Trinkberger, Georg Gschlößl, Wolfgang Reiter und Josephine Arnold. Dies berichtet die Partei in einer Pressemitteilung.



Reiter und Döllel berichteten über zahlreiche Infostände zum Beispiel für den Radentscheid Bayern oder für die Europäische Bürgerinitiative „Bienen und Bauern retten“, die mittlerweile mit über 1,1 Millionen bestätigten Unterschriften erfolgreich war und bereits zum zweiten Mal im EU-Parlament angehört wurde. Ziel ist eine Reduzierung des Pestizid-Einsatzes in der Landwirtschaft.



Weitere Aktionen so Reiter und Döllel „waren die Erstellung von Mustereinwendungen gegen den Bau der Erdinger Nordumfahrung und den vierspurigen Ausbau der Flughafentangente Ost“.



Als erste Amtshandlung beschlossen die neuen Ortsvorsitzenden Döllel und Mayr zusammen mit den anwesenden Mitgliedern einstimmig die Unterstützung des Volksbegehrens „Vote 16 – Wahlrecht ab 16 in Bayern“ und die Unterschriftensammlung dafür an den nächsten ÖDP-Infoständen. Das Bündnis „Vote 16“ wird von vielen Parteien unterstützt, von den Jugendringen, dem Bund Naturschutz, dem BDKJ, der evangelischen Jugend und von Kolping.



Am 27. Mai, am 10. Juni sowie am 15. und am 22. Juli wird dann jeweils von 10 bis 12 Uhr in Erding an den Infoständen an der Langen Zeile für das Volksbegehren geworben. Des Weiteren, kündigt die ÖDP an, werden dort auch Unterschriften gesammelt für die ÖDP-eigene Petition an den Landtag: „Bayerns Tiere brauchen eine Stimme“. Ziel ist die Einsetzung eines Tierschutzbeauftragten. red