ÖDP verliert Fraktionsstatus an AfD – Grüne und SPD protestieren

Die in Teilen als rechtsextrem geltende Partei AfD hat seit Dienstag Fraktionsstärke im Kreistag. Die ÖDP dagegen verliert diesen Status.

Erding – Diese 11:3-Abstimmung ist keinem der Kreisräte leicht gefallen: Die AfD ist seit Dienstag, 14.37 Uhr, Ausschussgemeinschaft und hat damit Fraktionsstärke. Die ÖDP hingegen ist nach dem Wechsel ihres früheren Mitglieds Rainer Forster den Fraktionsstatus los – und muss damit alle Ausschüsse verlassen.

Doch rechtlich blieb dem Gremium keine Wahl. Denn sowohl die Geschäftsordnung des Kreistags als auch die Landkreisordnung erlauben solche Rochaden. Alle Redner erklärten, dass ihnen die Zustimmung schwer falle. Helga Stieglmeier (Grüne) sowie Ulla Dieckmann und Gertrud Eichinger (SPD) stimmten gegen die neue AfD-Ausschussgemeinschaft – um ein Zeichen gegen die in Teilen als rechtsextrem geltende Partei zu setzen.

AfD in sämtlichen Ausschüssen

Durch den Wechsel Forsters, der vorerst parteifrei bleiben möchte, sind die Rechten mit ihm sowie den Rep-Überläufern Martin Huber und Peter Attenhauser zu dritt – die Mindestgröße einer Ausschussgemeinschaft. Folglich ziehen sie in sämtliche Gremien wie Kreis-, Umwelt-, Schul- und Krankenhausausschuss ein. In diesen wird die eigentliche Politik gemacht. Als Sprecher wird Martin Huber fungieren.

Die ÖDP, die Forster wegen dessen AfD-Nähe heuer aus der Fraktion geworfen hatte, muss den Platz räumen. Stephan und Christina Treffler dürfen künftig nur noch im Plenum mitreden und Beschlüsse fassen. Dabei hatten die Trefflers und Forster erst kurz vor der Sommerpause eine Ausschussgemeinschaft verkündet. Zum Tragen kommt sie jetzt nicht mehr.

„Man muss sich an geltendes Recht halten“

Der Abstimmung gestern Nachmittag war eine sehr ernsthafte Debatte vorausgegangen, die deutlich machte: Keiner wollte der AfD in die Ausschüsse verhelfen. Forster als Antragsteller war nur als Zuhörer anwesend und durfte nicht mitreden. Von der AfD ließ sich keiner blicken.

Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) wies darauf hin, dass der Ausschuss der Personalrochade zustimmen müsse. Sonst müssten er beziehungsweise die Regierung von Oberbayern den Beschluss ersetzen. Denn Kreisräte seien frei gewählt und nicht an eine Partei beziehungsweise Fraktion gebunden. Er betonte, man müsse sich an geltendes Recht halten, auch wenn er Zweifel nachvollziehen könne. So sei es auch im Land- und Bundestag mit AfD-Ausschussmitgliedern. In gleicher Weise äußerten sich Thomas Bauer (CSU), Georg Els (FW) und Stephan Treffler (ÖDP). Alle erklärten aber auch, wie schwer es ihnen falle, hier zuzustimmen. Doch einen Rechtsbruch würde die AfD erst recht ausschlachten.

Begeht die AfD Wahlbetrug?

Stieglmeier (Grüne) machte deutlich, dass sie nicht mitgehen werde. Sie erinnerte daran, dass die AfD 2014 gar nicht zur Wahl gestanden habe. Was man jetzt erlebe, sei Wahlbetrug. Hinzu komme, dass „die AfD für uns nicht zum demokratischen Parteienspektrum gehört“. Sie teile die Auffassung selbst von Unionspolitikern, dass die AfD faschistisch sei und im Nazi-Jargon spreche.

Für die SPD erklärte Diekmann, ihre Fraktion stimme gegen die AfD-Ausschussgemeinschaft und den Wechsel. Forster habe für die ÖDP kandidiert. „Jetzt orientiert er sich an der AfD, deren Ausrichtung absolut konträr zu der seiner alten Fraktion steht. Es ist ihm scheinbar egal, dass er durch seinen Beitritt einer rechten Partei zur Fraktionsstärke verhilft, die in ihren Aussagen unseren demokratischen Grundwerten widerspricht.“ Dieckmann nannte es ein „schizophrenes Verhalten“, dass Forster öffentlich kundtue, dass er etliche Positionen der AfD nicht teile. „Deshalb vermuten wir, dass es ihm nur darum geht, viel Aufmerksamkeit zu erhalten und in den Ausschüssen bleiben zu können“, so Dieckmann. Inhaltlich sei Forster bisher so gut wie unsichtbar geblieben.

Hans Moritz

