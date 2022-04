Erding: Ökostrom auf dem Kiesweiher

Von: Gabi Zierz

So könnte die Floating-PV-Anlage in Eichenkofen aussehen: Das ist die erste Anlage dieser Art, die die BayWa 2018 im niederländischen Weperpolder gebaut hat. Die Module sind 15 bis 20 Meter vom Ufer entfernt und sehr stabil, wie die Menschen darauf zeigen sollen. © Baywa r.e. Solar Projects

Erding - Pilotprojekt: Im Norden von Eichenkofen soll eine schwimmende Photovoltaik-Anlage auf einem Kiesweiher entstehen. Dort könnten pro Jahr dann 10 000 Megawatt-Stunden Strom erzeugt werden.

Es tut sich was in Sachen erneuerbarer Energien in Erding: Nach der großen Freiflächen-Photovoltaikanlage östlich von Langengeisling ist nördlich von Eichenkofen eine schwimmende PV-Anlage geplant. Sie soll auf dem Betriebsgelände der Firma Rohrdorfer entstehen und auf zwei insgesamt 10,5 Hektar großen Kiesweihern installiert werden. Dort könnten pro Jahr 10 000 Megawatt-Stunden Strom erzeugt werden – CO2-neutral. Das entspricht dem Verbrauch von 2700 Haushalten.

Das innovative Projekt wurde am Donnerstagabend im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt. Die Stadträte nahmen es wohlwollend zur Kenntnis. Damit kann die Verwaltung weitere Schritte für das Genehmigungsverfahren einleiten. Sollte alles klappen, könnte im Jahr 2024 Baubeginn sein.

Projektentwickler ist die BayWa r.e. Solar Projects GmbH mit Sitz in München, eine Tochter des BayWa-Konzerns. Mit so genannten Floating-PV-Anlagen beschäftigt sich das Unternehmen seit 2018 und ermöglicht damit beispielsweise eine Energiegewinnung auf ehemaligen Kiesabbauseen, wie Raphael Kempf und Julian Käs den Stadträten erklärten. Projektentwickler Kempf stellte das Vorhaben in Eichenkofen vor – auch als Alternative zur Verfüllung einer ausgebeuteten Kiesgrube.

Die meisten schwimmenden PV-Anlagen hat die BayWa bislang in den Niederlanden gebaut – schlüsselfertig inklusive Betriebsführung. In Bayern wäre Eichenkofen das erste BayWa-Projekt dieser Art. Den Strom aus der kleineren Anlage würde die Firma Rohrdorfer selbst nutzen (750 Kilowatt-Peak), der aus der größeren Anlage soll über ein 2,5 Kilometer langes Erdkabel entlang bestehender Wege ins Umspannwerk nach Eitting eingespeist werden (8,6 Megawatt-Peak). „Aktuell ist jede Kilowattstunde, die wir lokal und ökologisch erzeugen, enorm wichtig“, sagte Kempf.

Die Floating-Anlage halte Stürme aus und habe nur 15 Prozent Wasserkontakt. Der Großteil der Anlage schwebe durch die an Seilen befestigte Stahlkonstruktion über dem Wasser, das so zirkulieren könne. Kempf verwies nach Fragen aus dem Gremium auf die hohe Lichtdurchlässigkeit der Module, die durch das Wasser passiv gekühlt würden, und die auf mindestens 25 Jahre ausgelegte Lebensdauer. Zur Überprüfung von Wasserqualität, Fauna und Flora gebe es zwar noch keine Langzeitstudien, „weil alles noch sehr jung ist“, aber unabhängige Untersuchungen. Bislang seien keine messbaren Veränderungen bei Brut- und Zugvögeln oder Fischen festzustellen.

OB Max Gotz (CSU) erklärte, es habe Gespräche zwischen der Firma Rohrdorfer und dem Bezirksfischereiverein gegeben, der einen Weiher dort nutzt. „Ich bin sehr aufgeschlossen für dieses Projekt und will es wagen“, betonte der Stadtchef – „nicht, nur wegen der aktuellen Debatte, sondern weil wir uns mutige Projekte zutrauen“.

Auch Herbert Maier (Grüne) nannte das Vorhaben „auf alle Fälle unterstützenswert“. Eine von ihm angeregte Bürgerbeteiligung gebe es bewusst nicht, betonte Kempf. Angesichts der Größe „müssen wir hier schauen, dass wir auf eine schwarze Null kommen“. Standortvorteile seien die „besonders gute Sonneneinstrahlung und geringe Schneelasten“. Selbst wenn die Weiher zufrieren, habe das keine Konsequenzen, erklärte er auf Nachfrage von Burkhard Köppen (CSU): „Die Schwimmkörper halten das aus.“

Zum Sicherheitsaspekt sagte Kempf: Die Anlage liege auf einem umzäunten Betriebsgelände und werde GPS-überwacht. Der Betreuungsaufwand sei sehr gering. Für gewöhnlich reiche zweimal im Jahr eine Begehung durch einen Techniker.

Seit vergangenem Sommer laufen die Vorplanungen, in die auch Landratsamt, Wasserwirtschaftsamt und der Deutsche Ausschuss zur Verhütung von Vogelschlägen im Luftverkehr (DAVVL) einbezogen sind. „Die Flugsicherheit hat einen hohen Stellenwert“, so Kempf. Schließlich liegt das Gebiet in der Einflugschneise des nahen Flughafens.

Das Thema Verkotung durch Wasservögel sprachen Walter Rauscher (CSU) und Benedikt Hoigt (Freie Wähler) angesichts der Erfahrungen vom Kronthaler Weiher an. Kempf antwortete, dass sich die Vögel bestimmte Bereiche aussuchen würden. „Wir sehen, dass wir die meisten Anlagen durch den Regen sauber kriegen. Bei manch einer muss der Kärcher ran.“