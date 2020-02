Anschubhilfe für Linienbusse

Wie kann der öffentliche Busverkehr im Landkreis Erding so verbessert werden, dass mehr Menschen vom Auto umsteigen? Antworten darauf gibt der jetzt im Kreistag verabschiedete Nahverkehrsplan.

Erding – Dass öffentlicher Nahverkehr mit einem dichten Takt auch auf dem Land gut angenommen wird, beweist im Landkreis Erding die Linie zwischen Erding und dem Flughafen. 1800 Fahrgäste werden pro Werktag gezählt. Beim Bus 501 Moosburg–Erding sind es 1000 Nutzer täglich.

Dennoch ist der Bus im Erdinger Land weit davon entfernt, Massenverkehrsmittel zu sein. Der MVV hat ermittelt, dass auf ihn gerade einmal acht Prozent aller Fahrten entfallen, während 65 Prozent mit dem Auto erledigt werden. In Studien hat der MVV herausgefunden, dass für den ÖPNV große Potenziale im so genannten Einkaufs-, Erledigungs- und Freizeitverkehr liegen.

Erste Verbesserungen sind schon in Kraft getreten

Wie der Busverkehr der nahen Zukunft aussieht, steht im Nahverkehrsplan, den der Kreistag alle fünf Jahre gemeinsam mit den Gemeinden und den Verkehrsunternehmen überarbeitet. Diese Runderneuerung, die im September 2017 vom Kreistag beschlossen worden war, ist nun fertig. Ziel ist, das Netz dichter zu knüpfen, um mehr Menschen zum Umsteigen zu bewegen. Dabei gibt es bereits heute auf der Hälfte der MVV-Linien an Werktagen mindestens zehn Fahrten pro Richtung. Der Nahverkehrsplan kommt aber zu dem Schluss, dass das mancherorts immer noch zu wenig ist (siehe unten).

Im Verkehrsausschuss des Kreistags berichtete Katrin Neueder, dass erste Forderungen bereits umgesetzt worden seien, darunter die Verlängerung der Hauptverkehrszeit von 19.30 auf 20.30 Uhr, um auch im Handel tätigen Menschen ein attraktiveres Angebot machen zu können. Die Linie nach Markt Schwaben verfüge über einen dichteren Takt, für die zwischen Hallbergmoos und Erding würden weitere Fahrten bereits konkret geplant. Und die Realschule Oberding habe man besser angebunden.

Für die Fortschreibung des Nahverkehrsplans wurde der Landkreis in drei Sektoren aufgeteilt. Die Workshops tagten in mehreren Runden.

Vor allem abends und am Wochenende sind die Überlandbuss wenig attraktiv

Für die Gemeinden im östlichen Landkreis ist vor allem der Ausbau der Linien von zentraler Bedeutung, Dazu zählt neben einer besseren Taktung auch die Ausweitung am Abend und am Wochenende. Dort wünscht man sich mehr Busse zwischen Dorfen und Taufkirchen sowie Linien an den Flughafen und nach Landshut. Lengdorf fordert mehr Haltestellen, das Pflegeheim Algasing soll besser erreichbar sein.

Im westlichen Landkreisstehen vor allem der Ausbau von Expressverbindungen und Tangenten im Fokus, insbesondere zum Flughafen. Auch in diesen Bereichen sei das Angebot abends und am Wochenende „oft nur dürftig“, heißt es im Plan. Die Anbindung des südlichen Landkreises wird ebenfalls als ausbaufähig erachtet. Um Kosten zu sparen, wird an Bedarfsverkehre (Ruftaxis) gedacht. Gefordert werden zudem mehr Stellflächen für Autos und Fahrräder in Erding.

Im südlichen Landkreisdrängt man insbesondere auf einen Ausbau der Verkehre von und nach Erding. Derzeit werde zu stark auf die Schülerbeförderung gesetzt. Stattdessen sei aber ein „ÖPNV für alle“ wichtig.

Im Ausschuss wurden zudem mehr Anstrengungen bei der Barrierefreiheit der Haltestellen sowie der elektronischen Fahrgastanzeige gefordert. Der Nahverkehrsplan wurde einstimmig verabschiedet.

Einige der Planungen in der Übersicht: