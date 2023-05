Landratsamt verkauft jetzt auch ÖPNV-Tickets

Von: Hans Moritz

Teilen

Ab sofort auch im Landratsamt erhältlich: die Streifenkarte des MVV. © MM-Archiv

Auch das ist eine Förderung des öffentlichen Nahverkehrs: Seit Mittwoch kann man im Landratsamt Bus- und Bahntickets kaufen – im Foyer am Infoschalter des Hauptgebäudes am Alois-Schießl-Platz 2.

Erding - Angeboten werden Streifenkarten und die Single-Tageskarte für das MVV-Gesamtnetz, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Eine Beratung kann allerdings nicht erfolgen. Der Preis für die Streifenkarte beträgt 16,30 Euro, die Tageskarte kostet 16 Euro – wie an den Automaten an den Bahnhöfen und im DB-Reisezentrum in Dorfen. Landrat Martin Bayerstorfer freut sich über das neue „niedrigschwellige Angebot“, das den Umstieg erleichtern solle. Nicht jeder komme mit Automaten und Tarifen klar. ham