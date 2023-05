Mit Karacho auf die Autobahn: Drei Schwerverletzte

Von: Hans Moritz

Teilen

Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte am Mittwochmorgen auf die A99 aus. Unter den Schwerverletzten unweit des Kreuzes München-Süd ist auch ein Erdinger (55/Symbolbild). © Hans Moritz

Ein 55 Jahre alter Erdinger ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall auf dem Autobahnring München (A 99) schwer verletzt worden.

Erding/Ottobrunn - Laut Polizei ereignete sich das Unglück unweit des Kreuzes München-Süd. Ein Münchner (45) fädelte gegen 7.40 Uhr von der Anschlussstelle Ottobrunn auf die A 99 ein und überquerte umgehend alle drei Fahrspuren. Auf der linken krachte sein Suzuki in den BMW des Erdingers. Der Verursacher und sein 21 Jahre alter Beifahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden von Ersthelfern aus dem Wrack befreit. Der Münchner musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 21-Jährige und der Erdinger erlitten ebenfalls schwere Verletzungen, der Rettungsdienst fuhr sie in die nächstliegenden Krankenhäuser. Für Unfallaufnahme und Bergung musste dei A 99 zeitweise gesperrt werden, es bildete sich ein langer Stau. ham