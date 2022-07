Rotary: Kinder bleiben im Fokus

Von: Hans Moritz

Alte Kette, neuer Träger: Das Amt des Rotary-Präsidenten übernahm Petros Giovis (r.) von Christian Otto. © RC Erding

Der Rotary Club (RC) Erding hat einen neuen Präsidenten. Turnusmäßig übernahm den Posten zum 1. Juli Petros Giovis von Dr. Christian Otto.

Erding - eim RC findet jährlich ein Wechsel statt. Die Amtskette übernahm der Inhaber eines Mobilfunk-Geschäfts an der Langen Zeile im Rahmen eines festlichen griechischen Abends, wie es in einer Pressemitteilung des Vereins heißt.



Der scheidende Präsident Otto blickte „trotz der coronabedingter Einschränkungen auf ein erfolgreiches Jahr mit schönen Veranstaltungen“ zurück. Er freue sich, fünf neue Mitglieder begrüßt haben zu können und dass trotz des erneuten Wegfalls der Tombola aufgrund der durchgeführten Spendenaktion fünf Schulen in Erding mit je 2500 Euro unterstützt hätten werden können (wir berichteten).



Der neue Präsident Giovis stellt sein Jahr unter das Motto Verhältnismäßigkeit. „Auch heuer wird der RC Erding seine erfolgreiche gemeinnützige Arbeit weiterführen“, versprach Giovis laut der Mitteilung in seiner Antrittsrede. „Der Fokus liegt auf der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die im Verhältnis zu anderen Gruppen am meisten unter den Bedingungen der Corona-Jahre gelitten haben.“



Der Lesewettbewerb werde wieder stattfinden. Geplant seien zudem Workshops für Schüler, die ins Berufsleben übertreten. Das Projekt des länderübergreifenden Schüleraustauschs solle in diesem Jahr in einer „Light“-Version angestrebt werden, so der Präsident. Weiterhin werde der RC Erding auch die Schulen in Stadt und Landkreis Erding weiter bei ihren Projekten unterstützen. red