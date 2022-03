Coronabedingt starke Einbußen: Pfadfinder kämpfen mit Mitgliederschwund

Von: Raffael Scherer

Zelte bauen, Holz hacken, Feuer machen: Die Pfadfinder vom Freundeskreis Stamm Staufen Erding freuen sich darauf, wieder loszulegen. Archi Viele Aktivitäten verschoben Große Sehnsucht nach Gemeinschaft. © Stamm Staufen Erding

Die Stämme im Landkreis leiden unter den pandemiebedingten Einschränkungen. Manche gravierend mehr als andere.

Erding – Schluss mit dem Motto „Allzeit bereit“ hieß es nun fast zwei Jahre lang bei den Pfadfinderstämmen im Landkreis. Schließlich galten auch für sie die pandemiebedingten Einschränkungen – und diese klingen immer noch nach.

„Es lief relativ schlecht“, fasst Stammesführer Maximilian Moltke vom VCP Stamm Thor Heyerdahl Erding den Weg durch die Pandemie zusammen. Erst seit etwa sechs Wochen könnten bei ihnen überhaupt wieder wöchentliche Treffen mit Kindern und Jugendlichen stattfinden. Vergangenes Jahr hatten die 2G-Regeln die Jugendarbeit beinahe unmöglich gemacht, da es für einen Großteil der Kinder noch keine Impfempfehlung gegeben habe, erklärt Moltke. Und nur mit den geimpften Jugendlichen Gruppenstunden abzuhalten, während die anderen Mitglieder ausgeschlossen wären, war für ihn keine Option.

Pfadfinderstämme in Erding: Freie Jugendgruppen bei pandemiebedingten Regeln schlechter gestellt

Ähnlich still war es auch bei der Pfadfinderinnenschaft St. Georg, eine Untergruppe des Pfadfinderstamms Nemeta in Wörth und Hörlkofen: „Am Anfang der Pandemie war jeder überfordert mit der Situation, da hatte jede Familie andere Sorgen“, sagt Leiterin Andrea Jaumann. Jedoch sei nach dem Ende des zweiten Lockdown im Frühjahr 2021 der Betrieb wieder in abgespeckter Form aufgenommen worden: „Dadurch, dass wir zur Jugendbildung gezählt werden, waren wir besser gestellt als freie Jugendgruppen“, erklärt sie.

Schwierig sei es eher in der Winterzeit, unterhaltsame Aktivitäten draußen bei den Minustemperaturen durchzuführen, so Jaumann. Aber auch das werde sich mit dem Frühlingswetter bessern, ist sie sich sicher.

Mitgliederschwund bei Pfadfinderstämmen: Etwa 50 Prozent Mitgliederverlust

„Wir in Erding haben echt gelitten“, sagt Claudia Beauchamp, Schatzmeisterin des Fördervereins Freundeskreis Stamm Staufen Erding. Immer wieder hätten Aktivitäten abgesagt und verschoben werden müssen. Viele der Jugendlichen im Alter von 11 bis 15 Jahren suchten sich deshalb während der Pandemie andere Freizeitbeschäftigungen – und traten aus: „Wir haben einen ordentlichen Aderlass hingelegt.“ Etwa 50 Prozent Mitgliederverlust, sagt die Schatzmeisterin. Hätten die örtliche Raiffeisenbank, Sparkasse und die Stadt Erding selbst die Gemeinschaft nicht finanziell unterstützt, „wäre es jetzt eng“, so Beauchamp.

Neue Mitglieder, auch nur probeweise, seien jederzeit herzlich willkommen. Auch beim VCP Stamm Thor Heyerdahl Erding berichtet Moltke von fünf Austritten: „Das sind nicht viele Leute, aber bei knapp 40 Mitgliedern ist das prozentual einiges“, gibt er zu bedenken. Neue Mitglieder werben möchte er allerdings derzeit nicht, da die pandemiebedingte Lage in den kommenden Monaten noch schwer vorhersehbar sei.

Mitgliederschwund bei Pfadfinderstämmen: Auch Gruppenleiter sind knapp

„Uns sind alle Kinder treu geblieben“, lässt dagegen Jaumann zufrieden verlauten. Unabhängig von der Pandemie gebe es bei der Pfadfinderinnenschaft eher das Problem, dass sich zu wenig Leiter finden: „Leider sind unsere Jungleiter durch Schule, Ausbildung und Studium zur Zeit sehr belastet.“ Wer sich dafür interessiere, könne sich gerne melden und einfach mal reinschnuppern.

Einig sind sich die Gruppen darin, dass den Pfadfindern die Stunden gemeinsam an der frischen Luft nun wieder richtig gut tun werden: „Sich ohne Computer einfach draußen schmutzig machen, herumrennen, Stockbrot grillen, oder einfach ins Feuer schauen und mit Gleichaltrigen unbeschwert ratschen“, diese Sehnsucht nach dem „Analogen“ ist laut Beauchamp deutlich spürbar.

