Kirche will stärker Kümmerer sein

Die katholische Kirche steht vor gewaltigen Umbrüchen. Vor Ort müssen sich die Katholiken rüsten, mit deutlich weniger Priestern auskommen zu müssen. Jetzt ist jeder einzelne gefragt. Und es sollen wieder mehr werden.

Erding – Auch die katholische Kirche in Erding steht vor einem Aderlass. Derzeit verfügen die Pfarrverbände Erding-Langengeisling und Altenerding über drei Priester, zwei Gemeindereferenten und einen Aushilfspfarrer. Der neue Stellenplan der Erzdiözese München-Freising sieht für beide Einheiten ab 2030 nur noch je eine halbe Pfarrstelle sowie je eine halbe Stelle für einen weiteren Mitarbeiter in der Seelsorge vor.

Damit ist klar: Das kirchliche Angebot wird so nicht zu halten sein. Die Pfarrverbände stehen unter dem Druck, sich neu erfinden zu müssen. Dafür sieht das Bistum Pastoralkonzepte vor, die an der Basis erarbeitet werden. Als einer der ersten Pfarrverbände hat sich Erding-Langengeisling auf den Weg gemacht. Priester wie Laien wollen dabei aus der Not eine Tugend machen und ihre Pfarreien neu aufstellen.

Kirche soll auf die Menschen zugehen, auch die kritischen

In einem Pressegespräch erläuterten Erdings Stadtpfarrer Martin Garmaier, Rudolf Thalmeier als Vorsitzender des Pfarrverbandsrats und das Erdinger Pfarrgemeinderatsmitglied Rudolf Gartz, wie sie die Kirche wieder stärker zum Kümmerer machen wollen. „Wir wollen ganz gezielt auf unsere Gläubigen zugehen, wir wollen sie abholen“, sagt Garmaier.

Er blickt auf die 1970er und 80er Jahre zurück, als sich nach der Würzburger Synode die Kirche geöffnet habe, Pfarrheime gebaut worden seien und die Jugend- sowie Bildungsarbeit florierte. Heute müsse man darum ringen, die Christen ins kirchliche Leben (zurück) zu holen. „Wir müssen überlegen, wie wir die Menschen wieder erreichen, wie wir ihre Anliegen aufgreifen können“, betont Garmaier.

Gartz denkt daran, gezielt auf Menschen zuzugehen, die der Kirche den Rücken zugewandt haben, aber auch auf Vereinsamte und Zugezogene. Das verstehe man unter der Herausforderung, stärker Kümmerer zu sein. Thalmeier erläuterte, dazu nutze man die Sozialraumanalyse und die Daten, die der Kirche vorliegen. Ansätze für Synergien gibt es laut Thalmeier bereits, etwa der gemeinsame Pfarrbrief oder die Zusammenarbeit in der Erwachsenenbildung.

Alles kommt auf den Prüfstand

Garmaier machte aber auch klar, „dass wir überlegen müssen, was wir künftig noch anbieten, wovon wir uns verabschieden können oder müssen und wo wir neue Wege sollten“. Reinhard Kardinal Marx habe Denkverbote dankenswerterweise aufgehoben. „Es ist nicht auszuschließen, dass etwa auch Taufen von Laien vorgenommen werden. Bei Beerdigungen haben wir das bereits.“ Auch könne es mehr Wortgottesdienste geben, damit flächendeckend Gottesdienste abgehalten werden können.

Da stehen die Erdinger Katholiken nicht schlecht da. Den Anteil der regelmäßigen Kirchgänger beziffert Garmaier auf 15 bis 17 Prozent. „Unsere Kirche ist nach wie vor gut besucht.“

Kirche nicht nur als Dienstleister verstehen

Und dennoch müssten auch die Gläubigen umdenken, verlangt Thalmeier. „Kirche darf weniger als Dienstleister verstanden werden, sondern als Ort des Mitmachens.“ Je mehr mitwirkten, desto eher könne man das kirchliche Leben trotz Priestermangels lebendig und vielfältig gestalten. Deshalb weist er alle, die der Kirche den Rücken zukehren wollen, darauf hin: „Das ist immer auch eine Schwächung der eigenen Pfarrei.“

Andererseits vermag ein ausgefeiltes Pastoralkonzept auch die Position eines Pfarrverbandes zu stärken. Denn wer zeigt, wie vielfältig er aufgestellt ist, kann dafür von der Diözese belohnt werden, meinen Garmeier und Thalmeier. HANS MORITZ