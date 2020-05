Pferdehof muss Gewerbegebiet weichen

Ende einer Tradition im Zeichen des Landkreis-Wappentiers: Der Pferde- und Reiterhof am Kletthamer Feld in Erding muss schließen. Der Hof wird abgerissen. Dort entwickelt die Stadt Erding ein weiteres Gewerbegebiet, das an den West Erding Park grenzt und wegen der Nähe zur Flughafentangente als Filetstück gilt. Den Aufstellungsbeschluss fasste der Stadtrat einstimmig.

Erding – OB Max Gotz (CSU) berief sich in der Sitzung auf eine Studie, der zufolge es in Erding nach wie vor einen Bedarf an Gewerbeflächen gibt. Erste Arbeiten für einen Kreisverkehr, der auch die Deutsche Post, Baustoffe Auer und den Supermarkt Kaufland besser an die Dachauer Straße anbinden soll, haben gerade begonnen. Gotz zerstreute Gerüchte, dass hier Logistik angesiedelt werde – ebenso wenig wie auf der gegenüberliegenden Fläche nördlich des Korbinian-Aigner-Gymnasiums.

Das Areal gehört der Fischer’s Stiftung Verwaltungs GmbH. Deren Geschäftsführer Matthias Vögele bestätigte im Gespräch mit unserer Zeitung Pläne, nördlich der Dachauer Straße ein Gewerbegebiet entwickeln zu wollen. Der Gedanke sei nicht neu. „Das war schon im Gespräch, als ich 2008 bei der Stiftung angefangen habe“, erklärt Vögele. Damals sei es um eine Tankstelle beziehungsweise Stellplätze für Wohnmobile gegangen.

Vertrag läuft im Dezember aus

Der Reiterhof befindet sich seit 15 Jahren in dem alten Bauernhof. Laut Vögele läuft der Vertrag im September aus und soll nicht mehr verlängert werden. Nach Angaben des Geschäftsführers hätten zuletzt nur noch wenige Reiter hier ihre Tiere eingestellt. Es hätten noch Kindergeburtstage und Reitkurse stattgefunden. Laut Vögele hat keine der beiden Seiten – die Stiftung sowie Pächterin Claudia Stark eine Verlängerung angestrebt. Der Reiterhof nutzt derzeit eine Fläche von rund 40 000 Quadratmetern – inklusive Stallungen, Koppel, Reithalle und -platz.

Kapital für Erweiterung des Seniorenzentrums

Die Stiftung will das Areal verwerten, um ein etwa zwei Kilometer entfernt liegendes Großprojekt verwirklichen, sprich finanzieren zu können – die Erweiterung des Fischer’s Seniorenzentrums an der Haager Straße. Dort sollen bekanntlich für 24 bis 30 Millionen Euro unter anderem das Betreute Wohnen ausgebaut und ein weglaufgeschützter Demenzbereich errichtet werden. „Wir reden hier von rund 8000 Quadratmetern überbauten Raum, von dem jeder 3000 bis 4000 Euro kosten dürfte“, rechnet Vögele vor.

Für das neue Gewerbegebiet liegen ihm bereits erste Interessensbekundungen vor. Konkret werden will der Geschäftsführer noch nicht, es handle sich um Anfragen aus den Bereichen Verkauf, Handel, Fertigung und Dienstleistung.

Pächterin hätte gerne weitergemacht

Pächterin Claudia Stark bestreitet, dass sie den Vertrag nicht habe verlängern wollen. Allerdings bestätigt sie, zuletzt keinen Versuch mehr in diese Richtung unternommen zu haben. „Denn ich wusste ja, dass die Stiftung bereits eine Entscheidung gefällt hat“, sagte Stark unserer Zeitung. 180 Reitschüler seien es pro Monat, dazu etliche Kindergeburtstage. Coronabedingt ruht der Betrieb zurzeit Auch seien am Kletthamer Feld Privatpferde eingestellt. „Einige haben bereits gekündigt, weil sie wissen, dass wir in ein paar Monaten aufhören müssen.“

Weitermachen will Stark in jedem Fall. „Ich möchte umziehen und suche nach einem neuen Hof.“ Zwei Optionen habe sie bereits.