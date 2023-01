Mehrweg zum Mitnehmen: So reagieren Erdings Gastronomen auf neue Regelung

Von: Lea Warmedinger

Gute Erfahrungen mit einem Mehrwegsystem machen Inhaberin Sonja Daimer und Koch Biagio Dimento vom Restaurant La Barca am Wasserschloss in Taufkirchen schon seit mehr als zwei Jahren. © Lea Warmedinger

Wer Essen und Getränke to go verkauft, muss seinen Kunden die Möglichkeit bieten, diese in Mehrwegbehältern mitzunehmen. Diese Regelung gilt aber nicht für alle Gastronomen.

Erding – Seit 1. Januar sind EU-weit Restaurants, Caterer und Lieferdienste dazu verpflichtet, neben Einweg- auch Mehrwegbehälter für Speisen und Getränke zum Mitnehmen anzubieten. Für die Gastronomen im Landkreis gibt es vielfältige Pfandsysteme, einige sind auf die neue Regelung im Verpackungsgesetz aber noch nicht ganz vorbereitet. Bereits seit Sommer 2021 gilt ein Verbot von Einwegplastik. Die neue Verschärfung soll nun noch effektiver dazu beitragen, Abfall zu vermeiden.

Im Restaurant La Barca in Taufkirchen gibt es keine Änderungen. Aber nur deshalb, weil Inhaberin Sonja Daimer bereits seit zweieinhalb Jahren das Rebowl-System nutzt. „Im Frühjahr 2020, als nur Abholung und Lieferung möglich waren, ist uns bewusst geworden, dass das mit Plastik und Alu einfach zu viel wird. Es hat mich zuvor schon gestört, und dann wurde es extrem“, erklärt die Inhaberin: „Das ist ein Unding für die Umwelt.“

Das La Barca sei eines der ersten Restaurants im Landkreis gewesen, das ein Pfandsystem eingeführt habe. „Ich habe mich im Internet schlau gemacht und die Schüsseln bestellt“, berichtet Daimer. Eine Bowl koste fünf Euro, dazu zahle man pro Tag einen Euro Systemgebühr. „Die Kunden nehmen die Speisen in den Schüsseln für fünf Euro Pfand mit, geben sie später bei allen teilnehmenden Unternehmen ab und bekommen das Pfand zurück.“

Mit der Zeit sei das Angebot sehr gut angenommen worden. „Das ist wie bei Pfandflaschen, die man auch wieder abgibt. Die Leute müssen sich einfach an das System gewöhnen“, sagt die 55-Jährige. Sie könne nicht verstehen, warum es nicht mehr Teilnehmer im Umkreis gibt. „Es ist ja nichts dabei. Wir haben weder mehr Aufwand, noch mehr Kosten.“ Alle Schüsseln würden gespült zurückgebracht, „aber wir spülen sie selbstverständlich trotzdem noch mal“. Daimer bestelle permanent nach, die Nachfrage sei groß.

Die Schüsseln gebe es in verschiedenen Größen, inzwischen auch mit Unterteilung, und das Material sei recycelbar. „Viele der Kunden behalten die Schüsseln auch. Sie schließen super, halten das Essen warm und sind mikrowellentauglich“, zählt Daimer auf. „Ich bin froh, dass die Politik etwas tut. Es geht darum, unseren Planeten zu erhalten, und da ist das doch das Mindeste, was man tun kann.“

Daimer findet, jeder sollte so ein System verwenden: „Das ist unsere Verantwortung als Gastronomen.“ Dass dennoch manche von der Regelung ausgenommen sind, finde sie „unmöglich“. Beispielsweise Asia Imbiss und Feinkost in Erding fällt nicht unter die Pflicht, denn laut Bundesregierung gibt es für kleine Betriebe mit maximal fünf Beschäftigten und höchstens 80 Quadratmetern Verkaufsfläche eine Ausnahme. Sie sollen den Kunden Speisen und Getränke auch in mitgebrachte Behälter abfüllen können. Familie Lai zeigt sich darüber erleichtert. „Aus finanziellen Gründen wäre das bei uns nicht möglich“, so die Imbiss-Inhaber. Wegen hoher Kosten rentiere sich eine Umstellung auf Mehrweg nicht.

Es gibt aber auch Restaurants, die die Information der Mehrwegpflicht auch kurz davor noch nicht erreicht hat und die sich demzufolge nicht darauf vorbereiten konnten. Etwa habe das HQ Wok und Sushi in Dorfen noch keine Anschaffung von Mehrweggeschirr geplant.

Die Metzgerei Stuhlberger in Wartenberg ist indes derzeit dabei, sich ein System anzuschaffen. „Bis jetzt haben wir noch kein solches Geschirr vorrätig, aber wir sind dran“, sagt Junior-Chefin Julia Stuhlberger. Anfang Januar sei ein Meeting mit Mehrweganbieter Relevo angesetzt. „Bisher verpacken wir warmes Mittagessen in einer Art Styroporbehälter, die nicht unter das Plastikgesetz fallen“, erklärt Stuhlberger.

„Ich bin grundsätzlich dafür, Plastik zu sparen, wo es geht. Aber man muss schauen, wie die Umsetzung möglich ist, ob sich das in den Kosten niederschlägt und ob die Kunden das annehmen. Ich denke, dass das für viele nicht praktizierbar ist, wenn jemand nur einen oder zwei Tage in Wartenberg ist, besteht einfach nicht das Interesse, wiederverwendbares Geschirr mitzunehmen.“

Gedanken über Mehrwegbehälter macht sich auch der Gasthof Menzinger in Lengdorf. „In der Corona-Zeit sind wir von Plastikverpackungen auf zersetzbare Behälter aus Zuckerrohr umgestiegen“, erklärt Georg Menzinger. „Wir haben aber wenige Kunden, die was zum Mitnehmen bestellen.“ Und viele davon würden ihr eigenes Geschirr zum Befüllen mitbringen.

Der Landkreis hatte 2021 eine Umfrage zum Thema Mehrwegpfand unter Restaurants, Imbissen, Cafés, Dorfläden, Metzgereien und Bäckereien gestartet: Nutzen sie bereits ein Pfandsystem, und welches würde am besten für sie passen? „Es haben 49 Betriebe teilgenommen“, teilt Sprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer auf Nachfrage mit. Ergebnis der Umfrage sei das Recup/Rebowl-System gewesen. „Der Landkreis hat die potenziellen Nutzer eingeladen, sich dieses anzusehen.“

Es seien bereits einige Pfandsysteme in Verwendung, vor allem für Heißgetränke. Die große Diversität der Systeme biete viele Möglichkeiten, sei aber auch Hemmnis für ein einheitliches System, so die Sprecherin. Der Landkreis werde in diesem Jahr verstärkt über die Möglichkeiten informieren. Aber: „Eine verpflichtende Einführung und Betreuung eines Mehrwegsystems ist nicht möglich.“