Erding: Plädoyer für das gelebte Christentum

Voll besetzt war die Langengeislinger Pfarrkirche St. Martin am Sonntag. Den Gottesdienst hielt Kreisdekan Michael Bayer. © Vroni Vogel

Die Friedensmesse von Lorenz Maierhofer wurde in Langengeisling erstaufgeführt. Kreisdekan Michael Bayer rief im Gottesdienst zum Miteinander auf.

Langengeisling – Eine stimmungsvolle Messe erlebten viele Gläubige am Sonntag in der Pfarrkirche St. Martin in Langengeisling. Dort fand die Erstaufführung der Friedensmesse in G von Lorenz Maierhofer statt.

Es musizierten Lisa Müller-Haindl, Gabriele Haindl und Lisa Haindl (alle Violine), Veronika Dupuy (Cello) und Andrea Traber (Orgel) mit dem Kirchenchor Langengeisling unter der Leitung von Gabi Nestler. Sprecher waren Paul Hilger und Franz Lex jun., die thematisch zentrale Aussagen der Friedensmesse vortrugen. Man erlebte eine engagierte Aufführung, die hoffnungsfroh und eindringlich die Glaubensbotschaft verkündete. Chor und Instrumentalmusik verbanden sich zu einer schönen Ganzheit.

Der zeitgenössische Komponist Lorenz Maierhofer (geboren 1956) schrieb seine Friedensmesse in G im Januar 2015 „unter dem Eindruck von weltpolitischen und religiösen Polarisierungen, Anschlägen und Menschen auf der Flucht“, heißt es in der Werkbeschreibung. Es gelte, stets wachsam zu sein, auch im Christentum, „dass der Friede und grundlegende humane Werte nicht durch Verblendungen der Zeit aus dem Auge verloren werden“.

Den Gottesdienst hielt Kreisdekan Michael Bayer, der in seiner Predigt die Gläubigen direkt ansprach und ein Plädoyer für das gelebte Christentum hielt. Gott gehe auf die Menschen zu, und es sei wunderbar, wenn der Mensch dessen ausgestreckte Hand ergreife und Gottes Nähe suche. Auch in der geglückten zwischenmenschlichen Gemeinschaft zeige sich Gott.

Es sei wichtig, „sich auszutauschen, auch einmal kontrovers zu diskutieren“ und letztlich einen gemeinsamen Weg zu finden, der das Miteinander „in den Vordergrund stellt“. Es sei auch wichtig, für etwas zu stehen, selbst „wenn’s a bisserl weh tut“.

Der Dekan zitierte den deutsch-israelischen Journalisten und Religionswissenschaftler Schalom Ben-Chorin: „Wer Frieden sucht, wird den anderen suchen, wird Zuhören lernen, wird das Vergeben üben, wird das Verdammen aufgeben, wird vorgefasste Meinungen zurücklassen, wird das Wagnis eingehen, wird an die Änderung des Menschen glauben, wird Hoffnung wecken, wird dem anderen entgegenkommen, wird zu seiner eigenen Schuld stehen, wird geduldig dranbleiben, wird selber vom Frieden Gottes leben – suchen wir den Frieden?“ VRONI VOGEL