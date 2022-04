Erding: Plädoyer fürs Brennholz

Von: Bernd Heinzinger

Heizen mit heimischem Holz: Darüber informierte Rainer Mehringer (r.) die 15 Teilnehmer in seinem Waldstück bei St. Koloman. © Bernd Heinzinger

Erding - Nachhaltig, relativ günstig und aus heimischen Wäldern: Brennholz hat im Vergleich zu fossilen Energieträgern viele Vorteile, sagt Rainer Mehringer, Chef der Waldbesitzer im Landkreis.

Erding – Brennholz statt fossiler Energie – unter diesem Motto stand der Waldspaziergang, den die Freien Wähler Erding organisiert hatten – angesichts der Energiekrise durch den Ukraine-Krieg ein brandaktuelles Thema.

Zweite FW-Vorsitzende Monika Schmid betonte deshalb mit Blick auf die Preisentwicklung: „Heizen darf nicht zu einem sozialen Thema werden. Wir müssen über alternative Formen sprechen.“ Der Weg der 15 Teilnehmer führte in den Wald von FW-Stadtrat Rainer Mehringer, Vorsitzender und Geschäftsführer der Waldbesitzervereinigung (WBV) Erding. Er erklärte: „Holz hat ein großes Potenzial für die Energiewende weg von den fossilen Rohstoffen.“ Andere Quellen wie Wasserkraft seien praktisch ausgeschöpft, Biogas mittlerweile gedeckelt. Und von Windkraft brauche man in Bayern fast nicht zu reden, so Mehringer.

Fast jeder könne Holz als Brennholz nutzen, allerdings sei immer wieder von Vorbehalten zu hören, erklärte er. Manche Leute würden beklagen, dass man die Wälder doch dafür nicht kahl schlagen dürfe. Hier widersprach Mehringer vehement: Aus einem Hektar Wald würden pro Jahr etwa 15 bis 18 Kubikmeter Brennholz entnommen. „Wir roden die Bäume, damit andere Stämme umso kräftiger wachsen können. Es ist so etwas wie eine Kreislaufwirtschaft.“

Einige der Bäume wachsen zu stattlichen Exemplaren und werden später beispielsweise zu Möbeln verarbeitet. Zudem würden nur etwa zehn Prozent der „Lebendmasse“ eines Baumes zum Heizen verwendet, erklärte Mehringer. „Der Rest bleibt zur Verrottung und dient unter anderem als Nährstoff.“

Früher gab es in seinem Wald hauptsächlich Fichten, die als Brennholz nicht gerade optimal seien: „Heute ist hier vor allem Hartholz wie Eiche, Kirsche, Esche oder Bergahorn vertreten.“ Dieses habe neben dem höheren Brennwert einen weiteren Vorteil: „Es sorgt für eine deutlich bessere Versickerung des Regenwassers und trägt damit auch einen Teil gegen Hochwasser bei“, so Mehringer.

Mittlerweile sei es möglich, Holz wirtschaftlich als Heizmittel zu nutzen und damit sogar Geld zu sparen. Der WBV-Chef nannte einen Ster als Rechenbeispiel: „Aufgespalten und getrocknet kostet dieser im Maximalfall 120 Euro und würde etwa 200 Liter Öl ersetzen.“ Bei aktuell 1,50 Euro je Liter wäre man hier mit 300 Euro dabei.

Es gehe sogar noch deutlich billiger. Die WBV biete Flächen für jedermann zum Pachten an. Dafür brauche es einen Motorsägenführerschein und eine geeignete Ausrüstung: „Wir zeichnen dann aus, welche Bäume gefällt werden dürfen. Am Ende kommt man auf 12 bis 18 Euro pro Ster“, so Mehringer. Das Interesse dafür steigt bei der WBV, wie auch generell die Nachfrage nach Brennholz.

Auch einen weiteren Kritikpunkt sprach Mehringer an: die Feinstaubbelastung beim Verbrennen. „Wenn die Öfen gut eingestellt sind und über einen passenden Filter verfügen, dann minimiert sich diese“, betonte er. Ganz ohne gehe es natürlich nicht, belastungsfrei sei aber keine Energiequelle.

Aus der Teilnehmerschar kam die Frage, warum Mehringer denn nicht deutlich schneller wachsende Pappeln anpflanzen würde. Die Wirtschaftlichkeit sei einer der Hauptgründe, antwortete er. Während Kirschbäume zu einem guten Preis für die Möbelproduktion verkauft werden könnten, gebe es für Pappeln nur einen Nischenmarkt: „Die kommen höchsten für Särge in Frage.“

Abschließend erklärte Mehringer überzeugt: „Der Staat braucht Holz als Energiequelle. Es könnte einen Teil dazu beitragen, dass wir nicht mehr von anderen Staaten abhängig sind, um Öl oder Gas zu importieren.“

Internet: Weitere Informationen zum Thema gibt es auf der Homepage der Waldbesitzervereinigung auf www.wbv-erding.de.