Erding: Plastikfrei einkaufen, soweit es geht

Mehrweg statt Plastik ist auch beim Einkauf von Obst und Gemüse möglich, etwa mit solchen Mehrweg-Frischenetzen. © Marcel Kusch/DPA

Erding - Die Zeit der Plastiktüten ist seit 1. Januar 2022 vorbei - zumindest von vielen. Immer mehr Händler und Geschäfte im Landkreis Erding bieten Alternativen an.

Konkret verboten sind seit Jahresbeginn in Deutschland Einwegplastiktüten mit einer Wandstärke von 15 bis 50 Mikrometern. Das sind die Tüten, die normalerweise im Handel an der Kasse ausgegeben werden. Wie betroffen sind die Händler von diesem Verbot wirklich? Wir haben uns umgehört.

„Viele Einzelhändler sind nicht von diesem Verbot betroffen, da sie bereits weit im Vorlauf umgestellt haben und schon länger davon wussten“, erklärt Erdings Ardeo-Vorsitzender Wolfgang Kraus. Vor allem die Papiertüte aus Altpapier werde von vielen Händlern nun als Ersatz genutzt. „Außerdem geht der Tütenverbrauch generell zurück. Viele Kunden haben inzwischen eigene Behältnisse dabei oder bringen die Ware beispielsweise noch in ihrer Handtasche unter“, beschreibt Kraus die Entwicklung.

Der Inhaber des Modegeschäfts Kraus am Eck in Erding bietet seit Jahren nur noch Papiertüten an. „Wir kaufen diese bei einem regionalen Hersteller aus Bayern, allerdings merken wir aktuell den Papiertütenmangel.“ Der Hersteller habe aufgrund hoher Rohstoffpreise Lieferschwierigkeiten, „weswegen wir jetzt länger als sonst auf Nachschub warten müssen“, sagt Kraus. Aber nicht nur auf Kundenseite tut sich was. „Täglich bekommen wir Ware, die in Plastik eingepackt ist, weswegen wir uns bei unseren Lieferanten für eine plastikfreie Lieferung einsetzen“, erklärt der Unternehmer. Mit Erfolg, „inzwischen merken wir ein Umdenken bei den Lieferanten“.

Auch die Krämerei am Kreisel in Dorfen hat Plastiktüten längst abgeschafft – und zwar aus denselben Gründen, warum sie jetzt verboten wurden: „Weil wir Plastikmüll vermeiden und zum Umweltschutz beitragen wollen“, erklärt Inhaber Georg Hagl. Als Ersatz nutzt die Kramerei Papiertüten und Stofftaschen. „Wir verkaufen Stofftaschen einer privaten Näherin, die man dann immer wieder mit zum Einkauf nehmen kann.“ Viele Kunden würden auf dieses Angebot eingehen, freut sich Hagl.

Zudem macht die Krämerei mit ihrem Café und Imbiss beim Rebowl- und Recup-Pfandsystem mit. „Die Schalen und die Becher kann man gegen Pfand ausleihen und bei allen teilnehmenden Geschäften und Wirten zurückgeben“, erklärt Hagl das System. Bei der Rückgabe erhalte man sein Pfand zurück. Der Becher oder die Schale werde dann gereinigt und könne an den nächsten Kunden weitergegeben werden. „Dieses System wird von unseren Kunden sehr gut angenommen“, sagt Hagl.

Weiterhin erlaubt sind besonders dünne Plastiktüten (Wandstärke weniger als 15 Mikrometern) und solche, die besonders dick sind (Wandstärke mehr als 50 Mikrometer). Aus diesem Grund ist die Metzgerei Lobermeier mit Geschäften in Notzing und Erding nicht vom Verbot betroffen und kann ihre Vorräte an Tüten und Vakuumbeutel mit Firmendruck derzeit weiterverwenden.

„Fleisch muss man weiter in Plastik einpacken. Da gibt es keine wirkliche Alternative“, erklärt Inhaber Andreas Lobermeier. „Eine Papiertüte ist da nicht besonders gut, da sie schnell durchweicht.“ Falls die dünnen Tüten in naher Zukunft verboten werden sollten, plant die Metzgerei trotzdem, auf Papier umzustellen. Eigene Behältnisse hätten bisher nur sehr wenige Kunden dabei. Das Handling sei nicht ganz so einfach, meint Lobermeier.

„Der beste Müll ist der, der erst gar nicht entsteht“, sagt Lisa Gadenne-Wurzbacher. Sie ist eine der Gründerinnen der Initiative „Unfairmüllt“ in Langenpreising, die seit 2018 im Landkreis Müll sammelt und sich für ein plastikfreies Leben einsetzt. Die Initiative hat sich in den vergangenen Jahren immer breiter aufgestellt und bietet inzwischen auch Workshops an, etwa wie man den Plastikmüll im Haushalt reduzieren kann oder zu einem plastikfreien Bad gelangt.

„Unfairmüllt“ verteilt für einen Münchner Verein im Landkreis außerdem die Aufkleber „Einmal ohne, bitte“. Auch hier ist die Vermeidung von Plastikmüll das Ziel. Dem Kunden soll damit vermittelt werden, dass er mit seinen eigenen Einkaufsboxen willkommen ist. „Die Aktion lief vor allem vor der Pandemie“, sagt Gadenne-Wurzbacher. „Allerdings sind die Geschäfte seit der Pandemie nicht mehr so offen wegen der Hygienevorschriften.“ Bisher haben sich nach ihren Worten 28 Geschäfte im Landkreis für diesen Aufkleber entschieden.

„Wir stoßen als Initiative auch ein Kreislauf-Pfandsystem an, bei dem die Becher und Schalen später zurückgegeben und wiederverwendet werden“, informiert die Langenpreisingerin. Dies werde inzwischen von immer mehr Start Ups angeboten. „Wir versuchen, die Läden von dem Pfandsystem zu überzeugen, da das Ganze bisher freiwillig ist“, aber das sei sehr mühselig und anstrengend. Deshalb würde sie sich hier mehr politisches Engagement wünschen – zumal während der Pandemie mehr Müll produziert wurde und Corona viele Projekte zum Erliegen gebracht hat.

„Wir werden einen Dreiklang aus Endkonsument, Politik und Industrie benötigen, um den Plastikmüll wirklich zu reduzieren“, erklärt Gadenne-Wurzbacher und merkt an, dass die Papiertüte am Ende nicht wirklich besser sei als die Plastiktüte. Deshalb sollte man am besten Behältnisse wie eine Box oder einen Korb zum Transport der Waren nutzen. TOM MERTENS