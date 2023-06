Politik will mehr Radwege: Aktion Stadtradeln gestartet

Die Autos mussten warten, als OB Max Gotz, Landrat Martin Bayerstorfer und Taufkirchens Bürgermeister Stefan Haberl (v. l.) zum Start der Aktion Stadtradeln vor dem Rathaus in die Pedale traten.

Netz ohne Fallstricke

Von Hans Moritz schließen

Im Landkreis Erding geht der Klimaschutz in den Wettkampf-Modus: Bis Mitte Juli soll durchs Umsteigen von vier auf zwei Reifen so manche Tonne CO2 eingespart werden.

Erding - Die Aktion Stadtradeln geht in die zweite Runde. Offiziell eingeläutet wurde sie am Samstag mit einem Fahrrad-Aktionstag von den Bürgermeistern Max Gotz und Stefan Haberl sowie Landrat Martin Bayerstorfer.



Es ist eine breite Front, die dem CO2-Ausstoß den Kampf angesagt hat. Laut Landrat haben sich schon 343 Radfahrer über die Stadtradeln-App angemeldet. 60 Teams ringen bis 14. Juli darum, wer am meisten klimaschädliches Gas durch Muskelkraft einspart. Allein in Erding sind es 30 Teams und 175 Teilnehmer, wobei man sich immer noch anmelden kann. Als Gemeinden am Start sind neben Erding auch Forstern, Isen, Lengdorf, Moosinning und Taufkirchen, wo auch die Abschlussveranstaltung stattfinden wird.



Gotz und Bayerstorfer betonten, dass es Ziel aller Gemeinden sei, das Radwegenetz noch enger zu stricken, gerade erst habe eine Bestandsaufnahme stattgefunden. Am liebsten würde der Landrat auch entlang der Straßen Geh- und Radwege bauen, die nicht in der Zuständigkeit der Gemeinden oder des Landkreises liegen. OB und er wiesen etwa auf eine ärgerliche Lücke von Erding aus in Richtung Reichenkirchen/Fraunberg hin.



Gotz wiederum zeigte sich erfreut, „dass der Radweg von Walpertskirchen über Indorf nach Erding bald fertiggestellt sein wird“. Aktuell wird am letzten Trassenabschnitt neben der Kreisstraße ED14 gebaut.



Gotz ist überzeugt: Die Verkehrswende sei in vollem Gange. Das städtische Förderprogramm für den Erwerb von Lastenrädern werde sehr gut angenommen und deswegen verlängert. „Das erfordert dann aber auch, für die Radabstellanlagen mehr Platz bereitzustellen. ham