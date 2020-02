17-Jähriger rastet im Suff komplett aus

Im Vollrausch ist ein Erdinger (17) völlig aus der Rolle gefallen. Das wird ein Nachspiel bei der Justiz haben.

Erding - Mit dem Alkohol scheint ein 17-Jähriger noch nicht so recht umgehen zu können. Erheblich betrunken rastete er am Mittwochnachmittag vor dem Edeka-Markt im Kino an der Dorfener Straße komplett aus. Bach Angaben der Polizei befand sich der Jugendliche in einer größeren Gruppe Grundlos trat er zunächst gegen die Tür des Supermarkts. Als er vom Personal darauf angesprochen wurde, reagierte er aggressiv und randalierte am Blumenregal. Ein Mitarbeiter versuchte ihn zu beruhigen und durfte sich dafür als „blöder Hurensohn“ beschimpfen lassen. Auch ein weiterer Zeuge, der zu Hilfe kam, wurde vom 17-Jährigen beleidigt. Er packte ihn auf einmal am Kragen. Mehrere Umstehende hielten den Buben bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die verständigten die Eltern. Auf den 17-Jährigen kommt jetzt ein bunter Strauß von Strafanzeigen zu. ham