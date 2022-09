Risiko Elterntaxi

Von: Hans Moritz

Ein waches Auge auf die Schulwege hat die Polizei insbesondere zu Beginn eines neuen Schuljahres. © Hans Moritz

Die zweite Schulwoche geht zu Ende, und damit auch die Schwerpunktkontrollen Schulweg der Polizei. Das Präsidium Oberbayern Nord zieht nun eine erste Bilanz. Und die fällt für den nördlichen Regierungsbezirk ernüchternd aus.

Erding/Ingolstadt - In 626 Fällen mussten Verkehrsteilnehmer beanstandet werden, über 500 von ihnen nahmen die Beamten ein Verwarnungsgeld ab. In 91 Fällen war eine Bußgeldanzeige ab 60 Euro oder höher fällig. Gegen vier Verkehrsteilnehmende mussten Strafanzeigen wegen Verkehrsstraftaten erstattet werden, teilt das Präsidium mit.



Die Beamten erwischten allein 167 Gurtmuffel. Besonders verantwortungslos handelten Chauffeure von Mama- und Papataxis, die ihre Kinder entweder gar nicht oder nur unzureichend im Fahrzeug gesichert hatten.



Die Missachtung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit von 30 km/h oder Radwegbenutzungspflicht in der korrekten Fahrtrichtung, Rotlichtverstöße, die Benutzung von Mobiltelefonen und insbesondere das verbotswidrige Parken und Halten im Haltverbot im unmittelbaren Nahbereich der Schulen und Kindergärten gehörten auch heuer zu den am häufigsten beanstandeten Fehlverhaltensweisen. „Auffällig war, dass sich Fahrer der Elterntaxis leider oftmals uneinsichtig zeigten“, bedauert ein Sprecher des Präsidiums in Ingolstadt.



Die Schulwegsicherheit ist Teil des bayernweites Programm „Bayern mobil, sicher ans Ziel“, das bis 2030 läuft. Die Kontrollen fanden vor allem in der Nähe von Schulen und Kindergärten statt. ham