Harley Davidson übersehen

Drei Unfälle mit Verletzten haben das Wochenende überschattet. Drei Beteiligte wurden verletzt, darunter zwei Motorradfahrer.

Erding - Ein verbotenes Wendemanöver hat am Freitag gegen 15 Uhr zu einem Unfall an der Einmündung der Kreisstraße ED 14 in die Staatsstraße 2331 bei Altenerding geführt. Laut Polizei bog eine 32-Jährige mit ihrem Jeep nach links in Richtung Hörlkofen ab, um in einem U-Turn über die Gegenfahrbahn wieder auf die Kreisstraße zu gelangen. Dabei kollidierte sie mit einem 20 Jahre alten Motorradfahrer, der Richtung Hörlkofen fuhr und den Jeep nach dem Abbiegevorgang überholen wollte. Er fuhr auf diesen auf und brach sich dabei den Arm. Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 1000 Euro. Die Feuerwehr Altenerding sperrte die Kreuzung.



Ebenfalls am Freitag verunglückte kurz nach 21 Uhr ein 29 Jahre alter Freisinger, der mit seinem Mercedes Vito auf der Alten Römerstraße von Erding in Richtung Berglern unterwegs war. Laut Polizei kam der Kleintransporter am Ortsausgang von Langengeisling aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Feld. Der Fahrer erlitt diverse Verletzungen und wurde ins Erdinger Klinikum eingeliefert. Der Schaden beläuft sich auf rund 20 000 Euro. Die Feuerwehr Langengeisling unterstützte die Bergung.



Der dritte Unfall ereignete sich am Samstagabend wiederum auf der Staatsstraße 2331, diesmal an der Auffahrt zur A 94. Laut Polizei bog gegen 21.35 Uhr eine Erdingerin (33) auf der unfallträchtigen Kreuzung nach links ab, um auf die Isentalautobahn zu gelangen. Dabei übersah sie einen 45-Jährigen auf seiner Harley Davidson. Er musste so abrupt bremsen, dass er stürzte. Dabei erlitt er eine Oberschenkelprellung. Auch er wurde ins Erdinger Klinikum eingeliefert. Die Feuerwehr Pastetten übernahm die Verkehrslenkung.



Am Erdinger S-Bahnhof hat ein Unbekannter am Samstag zwischen 8 und 21 Uhr den geparkten 1er BMW einer 24-Jährigen beschädigt. Vermutlich wurde eine Tür gegen die Flanke des Pkw geschlagen. Der Verursacher machte sich aus dem Staub. Wer im Tatzeitraum etwas beobachtet hat, erreicht die Polizei unter Tel. (0 81 22) 96 80. ham