Polizei fasst Erdinger Gartenlauben-Knacker

Bei seinen Diebeszügen in Erding hat ein 21-Jähriger Verschiedenes erbeutet - Räder, Werkzeug und vieles mehr. Dafür hat er Häuschen in Kleingartenanlagen aufgebrochen.

Erding - 17 Mal ist ein Berufsschüler zwischen Ende Februar und Mai in Gartenhäuser in Erding eingebrochen. Die Polizeiinspektion fahndete nach dem zunächst unbekannten Täter, der Einbrüche in in verschiedenen Kleingartenanlagen begangen hatte. An der Schützenstraße wurden neun Gartenhäuschen gewaltsam geöffnet und insgesamt acht weitere an der Waldstraße.

Auf die Spur des 21-jährigen Täters kam die Polizei durch einen Hinweis von Mitschülern. Zwei Schüler der Berufsschule hatten der Polizeiinspektion Erding bereits am 9. April mitgeteilt, dass ein Mitbewohner in der Vergangenheit mehrmals sein Zimmer verlassen habe und nach einige Stunden mit zahlreichen Gegenständen – Fahrräder, Werkzeuge und weiteres – zurückgekehrt sei.

Weil sich der Tatverdächtige zu diesem Zeitpunkt wieder zu Hause in Friedrichshafen aufhielt, wurde die dort zuständige Polizeidienststelle in die Ermittlungen eingebunden. Konfrontiert mit den belastenden Zeugenaussagen und durch den Indizien, die sich aus der ausführlichen Spurensicherung im Rahmen der Einbrüche ergaben, gestand der 21-jährige Berufsschüler alle 17 Taten. Zudem wurden durch das Geständnis ebenfalls drei weitere Diebstähle geklärt.

Der Einbrecher hatte sich jeweils durch Ziehen der Schließzylinder oder Aufhebeln oder Eindrücken der Fenster Zugang zu den Gartenhäuschen verschafft. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro, der Beuteschaden auf rund 900 Euro.