Junge Frau rast mit Auto in Lkw

Neun Stunden gesperrt war die FTO am Dienstag. © Hans Moritz

Erneut hat sich auf der Flughafentangente Ost ein schwerer Unfall ereignet. Mehrere hundert Liter Diesel liefen aus, die FTO war insgesamt gut neun (!) Stunden komplett gesperrt.

Markt Schwaben/Erding - Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Dienstag gegen 16 Uhr kurz hinter der Landkreisgrenze. Ein 53 Jahre alter Lkw-Fahrer war in Richtung A 94 unterwegs, ihm kam eine 20-Jährige aus Markt Schwaben entgegen.



Aus noch ungeklärter Ursache fuhr die junge Frau in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Lastwagen – mit fatalen Folgen: Beim Lkw platzte ein Vorderreifen, und der Dieseltank riss auf. In der Folge schlitterte der Lkw über die Gegenfahrbahn und prallte gegen die Leitplanke. Auch der Pkw kam erst nach 50 Metern an der Leitplanke zum Stehen. Aus dem Dieseltank liefen laut Polizei mehrere hundert Liter Kraftstoff aus. Um den Diesel zu binden und die Fahrbahn zu reinigen, musste die FTO bis tief in die Nacht gesperrt werden. Erst gegen 1 Uhr konnten beide Fahrstreifen wieder freigegeben werden.



Den Schaden am Lkw beziffert die Polizei mit mindestens 20 000 Euro, am Renault der Markt Schwabenerin 7000 Euro, was wirtschaftlichen Totalschaden bedeutetet. Die Fahrer hatten Glück im Unglück, sie kamen mit dem Schrecken davon. ham