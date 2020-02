Fünf Autos und eine Wohnung aufgebrochen

In Erding treiben seit einigen Tagen Einbrecher ihr Unwesen. In der Nacht auf Freitag sind in Altenerding gleich fünf Autos geknackt worden.

Erding – In Erding treiben seit einigen Tagen Einbrecher ihr Unwesen. In der Nacht auf Freitag sind in Altenerding gleich fünf Autos geknackt worden. Tatorte sind nach Angaben der Polizei die Münchener Straße/Herzog-Tassilo-Realschule, das Klinikum und der Thermenparkplatz. Der oder die Täter müssen zwischen 22.30 und 6.15 Uhr zugeschlagen haben.

Am Donnerstag wurde zudem in eine Wohnung an der Karlsbaderstraße in Klettham eingebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 14.30 und 22.45 Uhr. Als die Geschädigte nach Hause kam, bemerkte sie die offen stehende Terrassentür. Die gesamte Wohnung war durchsucht worden. Den Tätern fielen Schmuck und Bargeld in die Hände. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit über 5000 Euro. Zu allen Fällen werden dringend Zeugen gesucht. Sie erreichen die Ermittler unter Tel. (0 81 22) 96 80. ham