Polizei-Großeinsatz in Erdinger Disco

Von: Hans Moritz

Ein Großaufgebot der Polizei rückte in der Nacht auf Sonntag zu einer Disco in die Erdinger Innenstadt aus. Es gab mehrere Festnehmen. (Symbolbild). © Winfried Ess

Elf Streifen der Polizei Erding und anderer Dienststellen sind in der Nacht auf Sonntag zu einem Großeinsatz in eine Diskothek in der Erdinger Innenstadt ausgerückt. Von einer Messerattacke war die Rede.

Erding - Eine Waffe konnte indes nicht gefunden werden. Vielmehr dürfte ein Streit im Suff eskaliert sein. Drei Beteiligte wurden verletzt, drei wurden vorsorglich in Gewahrsam genommen.



Sebastian Przybilla von der Polizeiinspektion Erding berichtet, dass am Sonntag gegen 0.30 Uhr ein 29-Jähriger von der Disco Bel Air an der Münchener Straße aus die Polizei alarmiert habe. Er berichtete von einer Schlägerei, bei der auch ein Messer verwendet worden sein soll. Sofort machte sich ein Großaufgebot an Einsatzkräften auf den Weg. Die mehr als 20 Beamten verschafften sich Zutritt zu dem Lokal und durchsuchten es. Dabei ging ihnen auch der Mann ins Netz, der mit dem Messer hantiert haben soll. Eine mögliche Waffe wurde jedoch trotz intensiver Absuche nicht gefunden.



Eine Befragung des Anrufers ergab, dass dieser erheblich betrunken war. Möglicherweise hatte er sich das Messer nur eingebildet oder alkoholbedingt übertrieben.



Die weiteren Ermittlungen vor Ort ergaben nach Angaben Przybillas, dass es auf der Tanzfläche zu Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Anrufer und zwei weiteren Männern im Alter von 30 und 34 Jahren gekommen war, die in einer Schlägerei endeten. Dabei wurden drei Beteiligte verletzt, allerdings nur leicht.



Die Polizei bat alle Beteiligen zum Alkoholtest. Dreimal kamen dabei Werte von über zwei Promille heraus, unter anderem bei dem 29-Jährigen, der den Einsatz ins Rollen gebracht hatte. Die Staatsanwaltschaft Landshut ordnete mehrere Blutentnahmen im Klinikum Erding an. „Letztendlich mussten drei Personen in Gewahrsam genommen werden, die auf der Dienststelle ausnüchterten“, teilt der Sprecher mit. Am Sonntagmorgen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.



Nun wird gegen alle Beteiligten wegen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.



Das Bel Air war seit Beginn der Corona-Krise nicht mehr in Betrieb. Stattdessen wurde das Lokal als Corona-Teststelle genutzt. Auch die sorgte für Schlagzeilen. Mindestens zweimal musste dem Münchner Betreiber die Lizenz entzogen werden, weil Tests nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden waren. Nun wird das Lokal auch wieder als Disco genutzt.

