Streit unter Ukrainern eskaliert: Drei Polizisten verletzt

Von: Hans Moritz

Neun Polizeistreifen waren nötig, um die Lage in der Flüchtlingsunterkunft unter Kontrolle zu bringen (Symbolbild). © Winfried Ess

In einer Flüchtlingsunterunterkunft an der Robert-Koch-Straße in Altenerding ist ein Streit unter Ukrainern derart eskaliert, dass die Polizei gleich mit neun Streifenwagen anrücken musste. Drei Beamten wurden verletzt, zwei von ihnen so schwer, dass sie vorerst dienstunfähig sind.

Altenerding - Zum Hergang berichtet Harald Pataschitsch, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Erding, dass der Großeinsatz am Dienstag gegen 23 Uhr angelaufen sei. Los ging es wohl mit einem heftigen Streit zwischen mehreren Ukrainerinnen und Ukrainern, die in Folge des Krieges nach Deutschland gekommen sind, sowie einer weiteren ukrainischen Familie, die sich bereits seit 2019 hier aufhält.



Die bisherigen Ermittlungen haben laut Pataschitsch ergeben, dass es immer wieder Reibereien wegen Alkoholkonsums, Partys und Ruhestörungen durch Bewohner und deren Besucher geben hat. Auch am Tatabend sei bei einer lautstarken Feier jede Menge Alkohol geflossen. Einer Bewohnerin wurde es irgendwann zu viel – sie alarmierte die Polizei.



Als die ersten Beamten in dem Wohn- und Gewerbegebiet Erding-Südwest eintrafen, brachten sich eine Frau und drei Männer in Stellung , um die Polizisten aus dem Haus zu drängen. Nachdem dies misslungen war, ging eine Ukrainerin auf ihre Mitbewohnerin los, die den Notruf gewählt hatte. Die Beamten konnten gerade noch dazwischen gehen, um die Zeugin zu schützen und vor Gewalt zu bewahren.



Daraufhin attackierten mehrere Familienmitglieder eine Beamtin, rissen sie an Haaren und Armen und versuchten, sie in ein Zimmer zu ziehen. Einer ihrer Kollegen konnte das verhindern.



Vorsorglich zogen sich die Polizisten erst einmal zurück und forderten Verstärkung an. Am Ende waren es neun Fahrzeuge. Die Unterstützung kam gerade noch rechtzeitig.



Pataschitsch berichtet weiter, dass eine Ukrainerin die anderen Bewohner plötzlich mit einem Messer bedrohte. Der Polizei gelang es, die Frau festzusetzen. Daraufhin versuchten zwei weitere Familienmitglieder, die Frau gewalttätig aus dem Gewahrsam zu befreien. Dabei gingen die Flüchtlinge derart rabiat vor, dass zwei Beamten so schwer verletzt wurden, dass sie vorerst nicht diensttauglich sind. Ein Dritter erlitt leichte Blessuren, er konnte seine Nachtschicht fortsetzen.



Pataschitsch bilanziert: „Neben einem gewachsenen Konflikt unter einzelnen Unterkunftsbewohnern sieht die Polizei vor allem den übermäßigen Alkoholkonsum unter den Beteiligten als Hauptursache für das Ausmaß der Eskalation an diesem Abend.“



Jetzt beginnt die juristische Aufarbeitung. Drei Ukrainer wurden vorläufig festgenommen. Gegen alle Beteiligten wurden Strafanzeigen gestellt, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung. Eingeschaltet sind auch die Staatsanwaltschaft Landshut und die Ausländerbehörde im Erdinger Landratsamt. Denn es macht wohl wenig Sinn, die rivalisierenden Parteien in einer Unterkunft zu belassen.