„Übelste Beleidigungen“ und Mittelfinger: Polizei muss Streit unter Frauen (30/34) schlichten

Von: Veronika Macht

Ein Streit zwischen zwei Frauen ist am Ostermontag derart eskaliert, dass die eine die andere an den Haaren gezogen haben soll. Beide riefen die Polizei (Symbolbild). © Ulrich Stamm / IMAGO

Altenerding - Zwei Frauen sind am Ostermontag in der McDonald’s-Filiale in Altenerding aneinander geraten. Die Erdinger Polizei berichtet, dass die 34 und 30 Jahre alten Frauen, beide aus dem Landkreis Erding, gegen 14.30 Uhr in Streit gerieten. „Grund hierfür war offenbar, dass die jüngere der Damen Fotos von der älteren und deren Kindern machte“, schreibt die Polizei.

Außerdem sollen übelste Beleidigungen ausgesprochen und der Mittelfinger gezeigt worden sein. Der Streit gipfelte darin, dass die 30-Jährige die 34-Jährige an den Haaren gezogen haben soll, was diese wiederum dazu veranlasste, Beleidigungen loszuwerden. Der detaillierte Sachverhalt muss noch ermittelt werden. Beide Damen riefen die Polizei, die den Streit schlichten musste. Gegen beide Frauen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren in die Wege geleitet.