Seniorin und Hund wieder glücklich vereint

Die Erdinger Polizei hat ein Frauchen und ihren ausgebüxten Hund wieder vereint. Zu verdanken haben sie das einem aufmerksamen Bürger.

Altenerding - Diese Geschichte geht gut aus: Einem aufmerksamen Bürger ist in der Nacht auf Dienstag gegen 2.40 Uhr in Altenerding ein frei umherlaufender Hund aufgefallen. Es handelte sich um einen braun-schwarzen Terrier. Aufgrund der vorgerückten Stunde rief er die Polizei. Weil der Vierbeiner recht zutraulich war, nahmen ihn die Beamten mit. Am nächsten Morgen meldete sich eine 76-Jährige, um ihren Hund vermisst zu melden. Glücklich konnte sie ihn wenig später in die Arme nehmen. ham