Einbruch in Werkstatt für Behinderte

Die Täter schlugen in der Nacht auf Donnerstag zu.

10.000 Euro Schaden in Erding

Von Hans Moritz schließen

Einbrecher haben in der Nacht auf Donnerstag die Werkstätten für Behinderte der Lebenshilfe an der Siglfinger Straße in Erding heimgesucht.

Erding - Die Täter verschafften sich nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord gewaltsam Zutritt und hebelten mehrere Bürotüren auf. Ein Tresor wurde mittels Trennschleifer geknackt. Darin befand sich ein niedriger vierstelliger Betrag. Den Schaden beziffert die Kripo auf 10 000 Euro und erbittet unter Tel. (0 81 22) 96 80 Hinweise. ham