Parfüm als Beute

Im Drogeriemarkt Müller in Erding ist am Samstag ein Ladendieb auf frischer Tat ertappt worden. Der Senegalese hatte wohl ein Faible für guten Duft.

Erding - Viel Sinn für ein gutes Erscheinungsbild, aber wenig für das Gesetz bewies ein Ladendieb, der am Samstagnachmittag im Drogeriemarkt Müller in Erding gestellt wurde. Laut Polizei wollte er drei Flaschen Parfüm im Wert von knapp 200 Euro an der Kasse vorbeimogeln. Dabei wurde er von einer Mitarbeiterin beobachtet. Der Senegalese (38) wurde der Polizei übergeben.