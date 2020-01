Bei einer privaten Feier in der Bar Bel Air in der Erdinger Innenstadt hat ein Dieb gleich mehrmals zugeschlagen.

Polizeisprecher Florian Leitner berichtet, dass nach der Party in der Nacht auf Samstag mehrere Besucher Anzeige erstattet hätten. Der Langfinger machte sich an den Jacken zu schaffen. Bargeld, Bezahlkarten und Ausweise wurden entwendet. Wer Hinweise auf den oder die Täter liefern kann, wendet sich unter Tel. (0 81 22) 96 80 an die Polizei. ham