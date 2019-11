Polizei muss Unfallopfer (21) reanimieren

Die Serie schwerer Unfälle im Landkreis reißt nicht ab. Am Donnerstagabend verunglückte eine 21 -Jährige auf der Staatsstraße 2331 Erding–Hörlkofen. Ihre Rettung wurde zum Drama.

Pretzen – Die Serie schwerer Unfälle im Landkreis reißt nicht ab. Am Donnerstagabend verunglückte eine 21 -Jährige auf der Staatsstraße 2331 Erding–Hörlkofen. Ihre Rettung wurde zum Drama. Polizeiangaben zufolge war kurz vor 18 Uhr eine 21-Jährige mit ihrem Hyundai in östlicher Richtung unterwegs. Etwa 500 Meter vor der Abzweigung nach Pretzen kam sie aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Zeugen berichteten, der Wagen sei noch etwa 100 Meter auf dem Grünstreifen gefahren, ehe er sich in einem Gebüsch überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Mehrere Ersthelfer befreiten die nicht mehr ansprechbare junge Frau aus dem Wagen. Eine wenig später eintreffende Streife der Erdinger Polizei begann mit der Reanimation. Nach der Erstversorgung im Rettungswagen flog der Rettungshubschrauber Christoph München sie ins Klinikum Großhadern. Die Feuerwehr Altenerding unterstützte die Bergung und sperrte die Staatsstraße. Der Schaden beläuft sich auf rund 8000 Euro. ham