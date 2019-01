Nach Dauerregen: Erste Straßen überflutet - diese Strecken sind gesperrt

Die neue Woche beginnt ungemütlich. Nach dem Dauerregen am Wochenende sind einige Straßen überflutet und damit nicht mehr passierbar. Autofahrer müssen Umwege in Kauf nehmen.

Landkreis - Der Winter hat das Erdinger Land weiter fest im Griff. Nach den starken Schneefällen am Freitagabend und teilweise auch noch am Samstagmorgen setzte starker Regen ein. Der konnte wegen der Schneewälle an den Straßenrändern kaum abfließen. Das hat in der Nacht auf den heutigen Montag zu einigen überfluteten Fahrbahnen geführt. Schon wieder sind zahlreiche Feuerwehren im Einsatz.

Bei Hausmehring blieb in der Nacht auf Montag ein Auto im Wasser stecken, die Polizei ließ die Straße sperren. Große Probleme gibt es auch auf der B15 bei St. Wolfgang. Auch hier benötigten Polizei und Straßenmeisterei die Hilfe der örtlichen Feuerwehr.

Nicht zuletzt ist die Eittinger Flutmulde vollgelaufen. Das Wasser der Sempt stand einmal mehr auf der Straße von Eichenkofen Richtung Kreisstraße ED 20/Eitting. Auch sie musste gesperrt werden.

Autofahrer müssen Umwege in Kauf nehmen

Einen Umweg nehmen müssen die Autofahrer weiterhin in Altenerding. Der Bahnübergang Bahnhofstraße ist nach dem Unfall mit einem Schneepflug diese Woche wegen Reparaturarbeiten nach wie vor gesperrt.

Entlastend wirkt für den morgendlichen Berufsverkehr die Anordnung des staatlichen Schulamts, dass am heutigen Montag an allen Schulen im Landkreis der Unterricht entfällt. Ab dem morgigen Dienstag soll aber wieder regulärer Betrieb in den Schulen herrschen.

Die Feuerwehren richten sich derweil darauf ein, am morgigen Dienstag ein drittes Mal ins Berchtesgadener Land auszurücken, um Schnee von den Dächern zu schaufeln. Am Wochenende waren insgesamt über 300 Feuerwehrler dort im Dauereinsatz.

