Rowdy fährt Kind an und lässt es einfach zurück

Ein besonders gravierender Fall von Fahrerflucht hat sich am Donnerstag gegen 17.30 Uhr zwischen Ammersdorf und Neuhausen ereignet. Der Unbekannte hatte ein Kind angefahren - und einfach zurückgelassen.

Erding - Ein Autofahrer fuhr einen radelnden Schüler an und machte sich danach aus dem Staub. Die Polizei teilt mit, dass der Elfjährige von einem roten Auto überholt wurde, das den Hinterreifen des Rades streifte. Der Bub stürzte und verletzte sich am Kopf und am Knie. Leider trug er keinen Helm. Das Kind kam ins Klinikum. Die Polizei sucht unter Tel. (0 81 22) 96 80 dringend Zeugen.