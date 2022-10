Schulwegunfall mit fünf Verletzten

Von: Hans Moritz

Teilen

Mehrere Rettungswagen und ein Notarzt rückten an die Unfallstelle aus (Archivbild). © Hans Moritz

Gleich fünf Kinder waren am Dienstagmorgen in einen Schulwegunfall in Klettham verwickelt. Drei Kinder und zwei Erwachsene zogen sich leichte Verletzungen zu.

Erding - Zum Hergang teilt die Erdinger Polizei mit, dass gegen 7.50 Uhr eine Erdingerin (40) mit ihrem Renault Megane die Karlstraße befuhr, mit ihren neun und zwölf Jahre alten Kindern im Fahrzeug. Beim Überqueren der Friedrichstraße nahm die dem Opel Corsa einer 42-Jährigen die Vorfahrt. Sie fuhr ihre 14 und 16 Jahre alten Kinder zur Schule. Beim Zusammenstoß wurde der Corsa gegen einen auf der Karlstraße wartenden BMW X4 geschoben. Diesen steuerte eine 42-Jährige, die ihr drei Jahre altes Kind im Auto hatte. Die Verursacherin und ihr Sohn kamen mit leichten Verletzungen ins Landshuter Klinikum. Die Fahrerin des Corsa und ihre beiden Kinder kamen ins Krankenhaus nach Freising. Es entstand ein Gesamtschaden von 14 000 Euro. Im Einsatz waren neben der Polizei drei Rettugnswagen und ein Notarzt. ham