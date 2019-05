Schwan attackiert zwei Autos

Sachbeschädigung durch einen Schwan - die Erdinger Polizei musste deswegen gleich zweimal ausrücken.

Erding - Der Schwan, der am Mühlgraben in Erding umherstolziert, hat es schon zu einiger Berühmtheit gebracht. Nun kennt ihn auch die Polizei. Denn der Vogel attackierte am Freitag erst gegen 10 und dann noch einmal gegen 20.30 Uhr zwei geparkte Autos. Vermutlich weil er im Spiegelbild Konkurrenz witterte, stieß er mit dem Schnabel gegen die Türen eines BMW und eines VW. Der Gesamtschaden beträgt rund 500 Euro.