Streit eskaliert: Junger Mann bedroht eigene Eltern - SEK muss anrücken

Von: Hans Moritz

Dem SEK aus München gelang es, den tobenden 28-Jährigen festzunehmen. © Boris Roessler/dpa

In Todesangst müssen sich die Eltern eines 28-Jährigen am Donnerstag in ihrer Wohnung befunden haben. Ihr eigener Sohn bedrohte sie. Das SEK rückte an.

Langengeisling - Der Sohn bedrohte Vater und Mutter mit zwei Messern. Am späteren Abend griff schließlich ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei ein.

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord berichtet, dass es in dem Haus der Eltern gegen 18.15 Uhr zu einem Streit gekommen sei, der immer weiter eskalierte. Schließlich griff der Sohn zu zwei Messern und bedrohte seine Eltern.



Als er sich seinem Vater zuwandte, nutzte die Mutter die Gelegenheit und setzte einen Notruf ab. Sofort fuhren mehrere Streifenwagen zu dem Haus. Den Beamten gelang es, die Eltern aus dem Haus zu geleiten. Sie blieben unverletzt, waren aber sichtlich geschockt.

SEK-Einsatz in Bayern: Sohn bedroht Eltern mit einem Messer

Der 28-Jährige blieb indes in den Räumen. Die Polizei entschied sich, nicht nur das SEK aus München anzufordern, sondern auch die Verhandlungsgruppe des Ingolstädter Präsidiums. Vorsorglich wurde auch die Feuerwehr Langengeisling zur Absicherung alarmiert Die Spezialeinheit drang schließlich in das Haus ein. Der 28-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen, teilt ein Sprecher des Präsidiums mit.



Es stellte sich heraus, dass der Mann stark alkoholisiert war. Zudem wies er Verletzungen auf, die er sich vermutlich mit den Messern selbst zugefügt hat. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt kam der Mann in eine Klinik. Die Erdinger Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Nötigung. Zu klären ist auch, ob der Sohn ausschließlich aufgrund seiner hohen Alkoholisierung so ausgerastet ist.

