Kriminalität steigt um fast zehn Prozent

Von: Hans Moritz

Fast 4000 Straftaten wurden 2022 im Landkreis Erding angezeigt, ein starker Anstieg. Doch für den gibt es eine Erklärung. © Hans Moritz

Mehr Normalität im Alltag bedeutet auch wieder mehr Abnormalität. Weil im Vorjahr wegen der abflauenden Pandemie nahezu alle Beschränkungen gefallen sind, hat auch die Kriminalität wieder zugenommen.

Erding/Ingolstadt - Im Vergleich zur Zeit vor Corona ist der Landkreis aber nicht unsicherer geworden. Das belegt die nun vorgelegte Kriminalstatistik de Polizeipräsidiums Oberbayern Nord.



Der zufolge wurden im vergangenen Jahr 3978 Straftaten zur Anzeige gebracht, 9,8 Prozent mehr als 2021. 2934 Delikte wurden bei der Polizei Erding angezeigt, 1044 auf der Wache in Dorfen. Nicht in den knapp 4000 Delikten enthalten sind die 1089, die von der Polizeiinspektion Flughafen bearbeitet wurden. Die Aufklärungsquote betrug 69,2 Prozent, sie sank um 2,3 Punkte. Das heißt aber immer noch: Gut sieben von zehn Straftaten werden aufgeklärt.



Elf Verbrechen richteten sich gegen das Leben, also (versuchter) Totschlag oder Mord. Ein echtes Kapitalverbrechen hat es 2022 im Landkreis aber nicht gegeben. Hinzu kamen 171 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung – nach einer Verschärfung des Strafrechts gibt es auf diesem Gebiet für die Polizei deutlich mehr zu tun. 561 Delikte betrafen den Bereich Vermögens- und Fälschungsdelikte, hinzu kamen 891 Anzeigen wegen Rohheitsdelikten, vor allem vorsätzlicher Körperverletzung. Mit 878 Ermittlungen bilden die Diebstähle die größte Gruppe.



Ingolstadts Polizeipräsident Günther Gietl erklärte bei der Vorstellung der Kriminalstatistik: „Mit der Aufhebung von Maßnahmen wie Reise- und Kontaktbeschränkungen verlagerte sich das Leben wieder stärker in den öffentlichen Bereich. Entsprechend nahm die Kriminalität deutlich zu.“ Im Langzeitvergleich sei indes eine positive Entwicklung erkennbar. Mit 2849 Straftaten auf 100 000 Einwohner, der so genannten Kriminalitätshäufigkeitszahl, gehört Erding zu den sichersten Landkreisen in Oberbayern.



Erfreulich laut Präsidium: Die Zahl der Wohnungseinbrüche „ist langfristig weiterhin rückläufig“. Allerdings nähmen die Pornografiedelikte zu und befänden sich auf hohem Niveau. Tatort sind hier oft das Internet und Messengerdienste. Besorgniserregend: Zwölf Prozent der ermittelten Tatverdächtigen waren noch keine 14 Jahre alt. Die Polizei fordert hier mehr Anstrengungen in der Medienerziehung. Schwere Sexualstraftaten im nicht-öffentlichen Raum steigen laut Gietl ebenfalls spürbar an.



Nicht zuletzt würden immer mehr (ältere) Menschen Opfer von Messenger-Betrügereien („Enkeltrick“). Der Gesamtschaden durch Internetbetrug lag 2022 bei 2,8 Millionen Euro.



38 Prozent der Tatverdächtigen hatten keinen deutschen Pass, 11,7 Prozent waren Asylsuchende. Straftaten, die nur von Ausländern begangen werden können, etwa Verstöße gegen Asylgesetze, wurden hier nicht berücksichtigt. ham