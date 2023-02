Wieder deutlich mehr Unfälle und Verletzte, aber weniger Tote

Von: Hans Moritz

Einer von 4730 Unfällen 2022: Auf der FTO bei Niederneuching kollidierten im Sommer ein Pkw und ein Sprinter. © Hans Moritz

Das Ende der Corona-Beschränkungen hat den Menschen ihre Freiheiten zurückgegeben. Das hat auch Schattenseiten: Im zu Ende gegangenen Jahr krachte es auf den Straßen des Landkreises Erding wieder deutlich häufiger – es herrschte schlichtweg wieder mehr Verkehr.

Erding - Das geht aus der Unfallstatistik hervor, die das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord vorgelegt hat.



Der zufolge ging die Gesamtzahl an Unfällen um zehn Prozent nach oben – von 4297 auf 4730. Gleich um ein Viertel nach oben geschnellt ist die Zahl der Zusammenstöße mit Verletzten – von 460 auf 575. Dabei wurden 719 (637/+12,9 Prozent) Beteiligte verletzt. Bemerkenswert: Allein die Zahl der Verkehrstoten sank: um 28,6 Prozent von sieben auf fünf.



In 737 Fällen (651/+13,2 %) wurde Fahrerflucht begangen. In 59 (56/+5,4 %) Fällen war Alkohol im Spiel, in neun (2/+ 350 %) andere berauschende Mittel, in erster Linie Drogen.



Mit fünf Toten wurde im Erdinger Land im Zehn-Jahres-Vergleich der drittniedrigste Wert erzielt. Im ersten Pandemiejahr 2020 waren es laut der Statistik drei, im Jahr 2017 vier.



Betrachtet man, wo sich die Unfälle ereignet haben, ist man auf Schnellstraßen am sichersten: Nur je acht Prozent der Zusammenstöße ereigneten sich auf Autobahnen und Bundesstraßen. Jeder zweite Crash spielte sich auf einer Ortsstraße ab, sechs von zehn Unfällen trugen sich zudem innerhalb geschlossener Ortschaften zu. Hier gab es allerdings zugleich die wenigsten Toten zu beklagen. ham