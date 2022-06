Unfälle fordern mehrere Verletzte

Von: Hans Moritz

Die Einsatzkräfte mussten am Samstag zu vier Verkehrsunfällen mit Verletzten ausrücken (Symbolbild). © Hans Moritz

Neben der tödlichen Kollision am Samstag (wir berichteten) haben sich übers Wochenende im Bereich der Erdinger Polizei drei weitere Verkehrsunfälle mit Verletzten ereignet.

Landkreis - Leicht verletzt hat sich am Samstagmorgen eine 61-Jährige Autofahrer bei einem selbst verschuldeten Unfall in Fraunberg. Laut Polizei war sie auf der Siedlungsstraße unterwegs und wollte auf die Staatsstraße 2082 Erding–Wartenberg abbiegen. Dabei übersah sie einen Richtung Wartenberg fahrenden 20-Jährigen – es krachte. Die Autos mussten von einem Abschlepper geborgen werden. Schaden: rund 9000 Euro.



Am Nachmittag kam es dann zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und zwei Motorrädern in Wartenberg. Laut Polizei bog eine 21-Jährige aus dem Kreis Freising auf der Erdinger Straße nach links ab und blinkte dazu auch. Gleichzeitig setzten zwei Landshuter (21/22) mit ihren Motorrädern zum Überholen an. Eine Yamaha prallte in die Seite des Seat, beide Biker stürzten. Der 22-Jährige erlitte leichte Blessuren. Schaden hier: rund 7500 Euro.



Mit dem Fuß im Pedal hängen geblieben ist am Samstagabend ein 75-jähriger Radfahrer ebenfalls aus dem Landkreis Freising. Er stürzte, als er auf der Eittinger Straße in Eichenkofen wegen einer Straßensperre stoppen musste. Der Rettungsdienst lieferte ihn mit leichten Blessuren ins Klinikum Erding ein. Der Schaden am Fahrrad ist mit 100 Euro gering. ham