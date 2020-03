Crash im Kreisel

Auf dem Kreisverkehr Rennweg/Sigwolfstraße in Erding ist es am Freitagnachmittag zu einer schmerzhaften Begegnung zwischen einem Fahrrad- und einem Autofahrer gekommen. Dabei hatten sich beide nicht einmal berührt.

Ein Kirchheimer (58) hat am Freitagmittag beim Einfahren in den Kreisverkehr am Rennweg laut Polizei zu spät bemerkt, dass dort ein Radfahrer unterwegs war. Einen Zusammenstoß konnte der Autofahrer vermeiden, beim Ausweichen prallte der Radler jedoch gegen eine Straßenlampe. Mit Schürfwunden und Prellungen kam er ins Klinikum Erding. Der Schaden ist mit 400 Euro gering. ham