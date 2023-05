Unfallserie über Pfingsten im Erdinger Land

Von: Hans Moritz

Teilen

Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerstverletzten ins Klinikum Harlaching nach München. © Günter Herkner

Sechs teils schwere Verkehrsunfälle haben das Pfingstwochenende im Landkreis Erding überschattet. Besonders schlimm endete ein Zusammenstoß am Samstag nahe Erding – ein Mann schwebt in Lebensgefahr.

Erding - Gegen 12 Uhr, berichtet die Polizei, war ein Erdinger (55) mit seinem Ford Focus auf der Staatsstraße 2084 von Dorfen in Richtung Erding unterwegs. Nach Ammersdorf kam der Wagen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde der Mann an den Beinen eingeklemmt, die Feuerwehr Erding befreite ihn mit schwerem Gerät. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen flog ihn ein Rettungshubschrauber ins Klinikum Harlaching. Der Schaden beläuft sich auf über 10 000 Euro, die Straße war rund zwei Stunden lang gesperrt.



Ein Ohnmachtsanfall hat am frühen Freitagabend auf der Dachauer Straße zu einem Unfall geführt. Laut Polizei kam ein 83-Jähriger mit seinem Mercedes Benz gegenüber der Gärtnerei Hagl deshalb von der Fahrbahn ab. Um ein Haar hätte der Wagen noch einen Fußgänger (44) erfasst, eher er in die Baustelle des Gewerbegebiets Erding-West fuhr und dort in einer großen Wasserlache stehen blieb. Beim Eintreffen der Streife war der Rentner schon wieder ansprechbar. Vorsorglich wurde er ins Klinikum Freising eingeliefert. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2700 Euro.



Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen ist am frühen Samstagmorgen ein Österreicher (22) auf der Staatsstraße 2082 nahe der Abzweigung nach Wifling. Laut Polizei fuhr der Mann von der Flughafentangente Richtung Erding, als sein Suzuki nach rechts von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und auf dem Dach im Acker liegen blieb. Der Österreicher erlitt leichte Verletzungen und kam ins Erdinger Klinikum.



Am Sonntag gegen 10.20 Uhr bog ein 35-Jähriger aus Unterschleißheim zwischen Berglern und Moosburg von der Oberen Römerstraße auf die Staatsstraße 2331 ab. Er übersah den Wagen eines 19-Jährigen. Der musste ausweichen und prallte gegen einen Telefon- und einen Leitpfosten. Am Honda entstand mit 12 000 Euro Totalschaden.



Die Dorfener Polizei musste am Sonntag zwei Fahrradunfälle aufnehmen. Auf dem Vilstalradweg kamen sich zwischen Taufkirchen und Dorfen am Mittag zwei Radler aus einer Gruppe ins Gehege und stürzten. Der Walpertskirchener (47) und seine Begleiterin (44) zogen sich leichte Verletzungen zu, die Wörtherin wurde ins Krankenhaus gefahren.



Gegen 17.45 Uhr stürzte dann ein 71 Jahre alter Dorfener mit seinem Pedelec auf dem Weg von Rumbach in Richtung Puch. Er kam bei der Tour mit seiner Frau (73) mit einer stark blutenden Kopfplatzwunde davon. Die Beamten stellten bei ihm starken Alkoholgeruch fest. Er wurde angezeigt. ham